منصور بن محمد يتوج تيريل هاتون بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للغولف



توّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي تيريل هاتون بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، التي تُشكّل ختام موسم «السباق إلى دبي» وسلسلة رولكس لبطولات النخبة، وأُقيمت في نادي عقارات جميرا للغولف بدبي.

وأحرز هاتون لقبه الـ6 في سلسلة رولكس بفوزه ببطولة جولة دي بي ورلد الختامية على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف بدبي.

وتقدّم هاتون بفارق 5 ضربات على روري ماكلروي، الذي ضمن بانفراده بالمركز الثاني لقب «السباق إلى دبي» للمرة الـ8، معادلاً الرقم القياسي لكولن مونتغمري.

حضر مراسم التتويج، عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وغاي كينينغز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية للغولف، ومصطفى الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات عالمياً لقطاع المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة دي بي ورلد، وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة دي بي ورلد في دول مجلس التعاون الخليجي، وإريك نيكولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية للغولف، وعبد الحميد صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة صديقي القابضة.



ظلّ لقب الموسم معلّقاً حتى اللحظات الأخيرة من جولة أمس، وكان ماكلروي بحاجة إلى الانفراد بالوصافة ليضمن التقدّم على أوجينيو تشاكارا في الترتيب النهائي للموسم. وسجّل الإيرلندي الشمالي 67 ضربة من دون أن يتجاوز المعدل في أي حفرة، فأنهى البطولة متقدّماً بضربتين على الإسباني، الذي تقاسم المركز الثالث مع أوليفر ليندل. وبذلك حلّ ماكلروي وصيفاً للعام الثاني على التوالي، وأحرز لقب الموسم للعام الـ5 توالياً.



وكان هاتون أقلّ تعرضاً للضغط خلال الجولة مع اتّساع الفارق في صدارة البطولة. وسجّل 66 ضربة بعدما أنهى 7 حفر بضربة تحت المعدل في كل منها وحفرة واحدة بضربة فوق المعدل، ليحقّق فوزه الـ9 في جولة دي بي ورلد.



ودخل هاتون الجولة متقدّماً بضربة واحدة على فيكتور بيريز. وابتعدت كرته عن مسار اللعب في ضربة البداية عند الحفرة الأولى، لكنه تدارك الموقف بمهارة وأنهاها على المعدل، ثم وسّع الفارق سريعاً بعدما كسب ضربة في كل من الحفرتين 2 و3. وخسر ضربة عند الحفرة 4، وهي الوحيدة التي تجاوز فيها المعدل. وساعدته دقّة ضرباته بالمضارب الحديدية على تعويضها عند الحفرة 7. وبدأ بعدها يبتعد عن ملاحقيه، وإن شاركه ميكائيل ليندبيرج الصدارة لفترة وجيزة. وأنهى هاتون الحفر الـ9 الأولى بـ34 ضربة.



ووسّع هاتون الفارق في النصف الثاني بضربة تحت المعدل في كل من الحفر 10 و12 و14 و15. وعند الحفرة 18، التي يبلغ معدلها 5 ضربات، بقيت كرته خارج منطقة التسديد بعد ضربة الاقتراب. فقرّبها بضربة قصيرة، ثم أدخلها بتسديدتين أرضيتين ليحسم اللقب.



وبات هاتون رابع لاعب إنجليزي يفوز بالبطولة، بعد لي ويستوود في 2009، ومات فيتزباتريك في 2016 و2020 و2025، وداني ويليت في 2018.

وأخفق تشاكارا في إحراز لقب الموسم، لكنه تصدّر قائمة الحاصلين على بطاقات العضوية المزدوجة مع جولة «بي جي إيه تور» الأمريكية، ونال البطاقة الأولى من بين 10 بطاقات.

وحصل على البطاقات الأخرى باتريك ريد، وكيسي جارفيس، وجايدن شابر، ودانيال هيلير، وجاكوب سكوف أوليسن، وبيرند فيسبيرجر، وآندي سوليفان، وأوليفر ليندل، وجو دين.