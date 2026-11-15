«زلزال 51» و«الذهب 66» و«KHK 54» أبطال الجولة الثانية لسباق «تجديف دبي المحلي»

فازت القوارب «زلزال 51» و«الذهب 66» و«KHK 54» بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، في دبي، فيما اكتملت قائمة القوارب المتأهلة إلى كأس آل مكتوم للتجديف المحلي، المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر، بمشاركة 30 قارباً، منها 20 قارباً في الأشواط المحلية و10 في الشوط المفتوح.

وفي الشوط المحلي الأول، أحرز القارب «زلزال 51» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة فهد أحمد المري، المركز الأول، تلاه القارب «الذهب 96» لمالكه والنوخذة أحمد إبراهيم راشد الغماسي، فيما حل القارب «وادي حام 88» لمالكه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بقيادة النوخذة عبدالله خالد السويدي، ثالثاً.

وفي الشوط المحلي الثاني، فاز القارب «الذهب 66» لمالكه والنوخذة أحمد إبراهيم راشد الغماسي بالمركز الأول، وجاء القارب «جلفار 55» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، في المركز الثاني، كما حل القارب «زلزال 3» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة غيث أحمد بن عامر الشميلي، ثالثاً.

وفي الشوط المفتوح، أحرز القارب البحريني «KHK 54» لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، المركز الأول، متقدماً على القارب «الزعابي 8» لمالكه سيف حمد الزعابي، بقيادة النوخذة طلال سيف حمد الزعابي، فيما جاء القارب «الذهب 65» لمالكه «البوم مارين»، بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغماسي، ثالثاً.

وقال محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن الجولة الثانية شهدت مستويات تنافسية مميزة، عكست تطور رياضة التجديف المحلية وارتفاع مستوى المشاركة، مشيراً إلى اكتمال قائمة المتأهلين إلى كأس آل مكتوم، التي تجمع 30 قارباً في الفئتين المحلية والمفتوحة.