«فيديو».. ميرا المرزوقي «7 سنوات».. ميدالية أولى في الجوجيتسو تفتح باب الحلم الكبير



أظهرت الطفلة ميرا المرزوقي حماساً لافتاً وشغفاً كبيراً برياضة الجوجيتسو، وهي تحتفل بفوزها في مشاركتها الأولى ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، مؤكدة بعقل كبير، أن الفوز لا يتوقف عند ميدالية وأنه يبدأ من حب اللعبة والاستمرار في التدريبات والمشاركة في البطولات.



وارتدت ميرا «7 سنوات» ميداليتها بفخر، مع سعادة واضحة عليها، وبدت كلماتها انعكاساً لفرحتها بالتجربة، وهي تتحدث عن طموحها في تحقيق المزيد من الانتصارات، معتبرة أن التدريب المتواصل هو الطريق إلى منصات التتويج، وأن المشاركة في البطولات تظل مكسباً مهماً لكل لاعب، سواء عاد منها بميدالية أم اكتسب تجربة جديدة.



وبعفوية الأطفال التي منحت حديثها طابعاً خاصاً، اختصرت ميرا فلسفتها في المنافسة بعبارات بسيطة، مؤكدة أن الفوز يحتاج إلى التدريب والمثابرة، وأن خسارة جولة لا تعني التوقف، ولكنها تعتبر دافعاً للعودة بصورة أقوى.



ولم تخفِ البطلة الصغيرة محبتها للجوجيتسو، وبرهنت على ذلك بدعوتها للأطفال إلى ممارسة اللعبة والمشاركة في البطولات، حتى يصبحوا أكثر قوة وقدرة على تحقيق الانتصارات.



وكان للفرحة تقدير عائلي حاضر في حديث ميرا، لأنها رفضت أن تكون الميدالية من نصيبها فقط واختارت أن تهديها إلى والدتها ووالدها وكل من تحب، في لفتة بريئة تعكس تقديرها لدور أسرتها في مسيرتها الرياضية، وتمنح إنجازها الأول معنى يتجاوز قيمة الميدالية.



وتكتسب مشاركة ميرا أهمية خاصة كونها الأولى لها في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، خلال تجربة فتحت أمامها باب الحلم بمشاركات أكبر وإنجازات مقبلة، مؤكدة، أن الطريق إلى بطولات العالم يبدأ بخطوة، وأن الإصرار على التدرب والمشاركة يقود إلى اعتلاء منصات التتويج.