ترايثلون «دبي T100» يختتم فعالياته بنجاح ومشاركة كبيرة من 95 جنسية



اختتم ترايثلون دبي T100، فعالياته بنجاح كبير ومشاركة تخطت حاجز 3 آلاف رياضي ورياضية من 95 جنسية، منهم بنحو 500 مشارك قدموا خصيصاً من خارج الدولة للمشاركة في هذه الفعالية العالمية التي أقيمت بتنظيم منظمة رياضي الترايثلون PTO، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة». فيما بلغ عدد الحضور الجماهيري نحو 10 آلاف متفرج تواجدوا في قلب الحدث في منطقة الممزر. وتراوحت أعمار المشاركين في مختلف سباقات البطولة بين 7 و75 عاماً، فيما اكتمل التسجيل في معظم فئات السباقات.



وشهد اليوم الختامي الذي أقيم الأحد، مشاركة مجتمعية واسعة في فعاليات سباق الهواة للمسافة الكاملة 100 كلم، وسباق المسافة القصير سبرينت، وكلاهما مخصص للهواة.

ونجح الفرنسي كوينتين أمارال في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في فئة الرجال بسباق T100 المفتوح للهواة، بعدما سبق له التتويج باللقب عامي 2024 و2025.



وأنهى أمارال، البالغ من العمر 28 عاماً، السباق بزمن قدره 3 ساعات و33 دقيقة و56 ثانية، موزعة على 30 دقيقة و44 ثانية للسباحة، وساعة و52 دقيقة و9 ثوانٍ للدراجات الهوائية، وساعة و6 دقائق و36 ثانية للجري.



وقال أمارال: كان مسار السباق رائعاً للغاية، ولا سيما مرحلة الجري، حيث شعرنا بالأجواء المميزة والتشجيع الكبير من الجماهير على امتداد المسار. كما كانت مشاهدة رياضيين مثل هايدن وايلد بالأمس مصدر إلهام لنا، فهو يجعل الأمر يبدو سهلاً للغاية، وهذا أمر مذهل.



وتوجت الروسية ديانا تروبكوفيتش، البالغة من العمر 28 عاماً، بلقب السيدات في سباق T100 المفتوح، بعدما أنهت المنافسات بزمن قدره 4 ساعات و5 دقائق و40 ثانية، منها 31 دقيقة و18 ثانية للسباحة، وساعتان و11 دقيقة و32 ثانية للدراجات الهوائية، وساعة و17 دقيقة و29 ثانية للجري.



وقالت تروبكوفيتش: «كانت تجربة رائعة بالفعل. تعرضت لإصابة العام الماضي حرمتني من المشاركة، لكن منظمي T100 أتاحوا لي فرصة المنافسة هذا العام بدلاً من العام الماضي، وأنا ممتنة لذلك. يتميز مسار السباق بسرعته الكبيرة، وهو ما استمتعت به كثيراً».



ومن بين المشاركين، سجل الإماراتي أحمد الفهيم، سائق زوارق الفورمولا 1 في فريق الفيكتوري بدبي، مشاركته الثالثة في بطولة دبي T100، والثانية له في سباق المسافة الكاملة البالغة 100 كيلومتر.



وأشاد الفهيم بالمقومات الرياضية التي توفرها دبي، قائلاً: نلاحظ اليوم انتقال العديد من الرياضيين المحترفين إلى دبي ورغبتهم في الإقامة فيها، بفضل المرافق الرائعة والبنية التحتية المتطورة للتدريب. يكفي أن تزور كايت بيتش لترى حجم الإقبال على ممارسة الرياضة، وهو ما يعكس جودة المرافق ومدى حب الناس للنشاط البدني.



وأضاف: قيادتنا تشجع الرياضة باستمرار، ونراها تمارس مختلف الأنشطة الرياضية، من ركوب الدراجات إلى التدريبات البدنية ورياضات الفروسية. لقد أصبحت الرياضة جزءاً من ثقافتنا، وعندما ترى قائدك يمارس الرياضة، فإن ذلك يحفزك على اتباع نهجه. نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا.

نجاح تنظيمي وجماهيري



أكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون «PTO»، أن دبي قدمت نسخة ناجحة من البطولة، في ختام عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية، وقال: قدمت دبي تجربة متميزة خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة، بدأت بمشاركة 800 طالب في سباق الأكواثلون المدرسي صباح الجمعة، مروراً بمنافسات المحترفين الرائعة صباح السبت والانتصارين المثيرين لجورجيا وهايدن، وصولاً إلى مشاركة 3000 رياضي هاوٍ من مختلف الأعمار والمستويات، الذين خاضوا تحدي السباحة وركوب الدراجات والجري بحماس كبير.



وأضاف: نتوجه بشكر خاص إلى شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي على دعمهما المستمر، وإلى آلاف المشجعين الذين صنعوا أجواء رائعة في قرية الفعاليات.



تختتم منافسات الموسم بإقامة نهائيات بطولة العالم للترايثلون T100 في مدينة لوسيل القطرية، حيث يقام سباق السيدات يوم 11 ديسمبر، يليه سباق الرجال يوم 12 ديسمبر. وتتصدر البريطانية جورجيا تايلور براون الترتيب العام للسيدات، فيما يتصدر النيوزيلندي هايدن وايلد ترتيب الرجال.