«ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي» تزود المطورين المحليين بأفكار تدعم مشاريعهم الإبداعية

شهدت مبادرة «ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي» والتي نظّمها اليوم السبت مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، إقبالا كبيراً من اللاعبين الشغوفين بالألعاب الإلكترونية، حيث جمعهم الحدث بنخبة من مطوري الألعاب المحليين والاستوديوهات ضمن منصة تفاعلية سلّطت الضوء على مواهب مبدعة تسهم في تشكيل ملامح قطاع الألعاب الإلكترونية المتنامي في الإمارة.

هدفت المبادرة إلى منح الفرصة للاعبين لتجربة مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي لا تزال في مرحلة التطوير، ومن ثم الإدلاء بآرائهم حول تلك الألعاب وتقديم مقترحات وأفكار تسهم في إثراء تجربة اللاعب، في خطوة تعد الأولى من نوعها في دبي، انطلاقا من حرص مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تهيئة البيئة المناسبة الداعمة لمطوري الألعاب المحليين، وبما يمكنهم من تعزيز تنافسيتهم والانطلاق بإنتاجهم من الألعاب الإلكترونية إلى العالمية من دبي.

قام المشاركون في الأمسية التي امتدت على مدار أربع ساعات، بتجربة 10 ألعاب إلكترونية ما بين ثنائية وثلاثية الأبعاد، والتي تنوعت ما بين مشاريع جامعية وأخرى تم تطويرها للمشاركة في مهرجانات، وكان أغلبها مستوحى من البيئة والثقافة العربية بينما دارت أحداث بعضها على خلفية مواقع مختلفة من دولة الإمارات، فيما عكست الألعاب مستوى إبداعي متقدم لمطوري الألعاب المحليين.

قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «تهدف استراتيجية مجلس دبي للإعلام، في أحد محاورها إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب الإلكترونية، ومن هذا المنطلق نعمل على تحفيز المواهب المحلية، وتهيئة البيئة المحفزة لهم على الإبداع، كما نعمل على إيجاد الفرص والمقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع. مبادرة ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي، تأتي في إطار هذا الهدف عبر تسليط الضوء على المطورين المحليين وإيجاد مساحة للتواصل المباشر بينهم وبين اللاعبين، وما لمسانه من إقبال كبير على المشاركة في هذه المبادرة يؤكد أهمية دورنا في مد مزيد من جسور التعاون بين المطورين والجمهور بما يخدم في تعزيز مستقبل هذا القطاع الواعد».

من جانبها، قالت مريم لوتاه، تنفيذي تطوير المواهب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «يشكل إعداد الجيل القادم من مطوري الألعاب الإلكترونية جانباً مهماً من جهودنا ونحن ملتزمون ببناء قاعدة مواهب قوية ومستدامة قادرة على النهوض بقطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. نحن نسعى لتمكين المطورين المبتكرين من الحصول على الفرص اللازمة للتعرف على واقع القطاع، مما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم. ومبادرة اليوم تسهم في سد الفجوة بين الإمكانات الإبداعية والفرص التجارية، ما يشجع المواهب الصاعدة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقابلة للنمو».

أعرب المشاركون في المبادرة، من مطوري الألعاب واللاعبين، عن تقديرهم لفكرة المبادرة، ولتأكيد مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية أنها تأتي في مستهل سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع، مثمنين جهود المكتب وإسهامات مجلس دبي للإعلام، حيث أكدوا اعتزازهم بهذا الاهتمام الذي يعكس وعي متقدم بأهمية قطاع الألعاب الإلكترونية كأحد قطاعات الاقتصاد الإبداعي، وكرافد مهم من روافده بما يحمله من آفاق نمو كبيرة، وكذلك ما يمكن تحقيقه من ورائه من ناحية تعزيز الوعي العالمي بالثقافة والتراث العربي الثري.