الرياضة الآسيوية تبحث عن مصادر دخل جديدة



تتجه المؤسسات والبطولات الرياضية في آسيا إلى تنويع مصادر إيراداتها، بعدما بلغت قيمة الاقتصاد التجاري للرياضة في المنطقة 16.2 مليار دولار خلال عام 2026، وسط توقعات بتباطؤ نمو عوائد حقوق البث خلال السنوات المقبلة، مقابل فرص أكبر لزيادة الدخل من الرعاية والتذاكر والضيافة والمنتجات الرياضية.



وكشفت دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة «Media Partners Asia» في أكتوبر 2026، وشملت 14 سوقاً في آسيا والمحيط الهادئ، أن الاقتصاد الرياضي في المنطقة مرشح للنمو إلى نحو 19.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل سنوي يقارب 5%، مع اعتماد الجزء الأكبر من الزيادة المنتظرة على الإيرادات التجارية المباشرة والجماهير.



وبحسب الدراسة، بلغت قيمة حقوق الإعلام الرياضي نحو 6.1 مليارات دولار في 2026، مقابل 4.7 مليارات دولار للرعاية، و3.9 مليارات دولار للتذاكر والضيافة، و1.5 مليار دولار للمنتجات الرياضية، ما يوضح حجم الفرص المتاحة أمام البطولات لتطوير أنشطتها التجارية خارج عقود البث التلفزيوني والرقمي.



وتوقعت المؤسسة أن تتراجع وتيرة النمو السنوي لرسوم حقوق البث إلى ما بين 1% و2% حتى عام 2030، بعدما سجلت نمواً يقارب 10% سنوياً خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وارتفعت قيمتها بنسبة إجمالية بلغت 58% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 5.7 مليارات دولار.



وأشارت الدراسة إلى أن منصات البث الرقمي أصبحت تتحمل نصف رسوم الحقوق الرياضية في المنطقة، مقابل 36% في عام 2021، وهو تحول يمنح المنصات الإلكترونية دوراً أكبر في سوق النقل الرياضي، لكنه لا يضمن استمرار ارتفاع قيمة العقود بالمعدلات السابقة.



وأوضح فيفيك كوتو، المدير التنفيذي لمؤسسة «Media Partners Asia»، أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء أنشطة تجارية قادرة على تحقيق الإيرادات بصورة مستمرة، بدل الاعتماد على بيع حقوق النقل، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الحضور الجماهيري والرعاة والنجوم المحليين والرياضة النسائية.



وتوقعت المؤسسة نمو إيرادات الرعاية الرياضية بمعدل يراوح بين 6% و7% سنوياً حتى 2030، مقابل نمو أبطأ لرسوم حقوق البث، ما يمنح الأندية والبطولات فرصة لتعزيز مواردها من خلال اتفاقيات تجارية مرتبطة بالجمهور والفعاليات والأنشطة التسويقية.



وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن تقليص نصف الفجوة بين حجم الرعاية الرياضية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في أسواق تشمل كوريا والهند وجنوب شرق آسيا والصين، مقارنة بالمستوى العالمي، قد يضيف نحو 5.4 مليارات دولار سنوياً إلى إيرادات القطاع.



وتبرز التجربة اليابانية أهمية الاستثمار في المنشآت الرياضية، بعدما ارتفعت إيرادات نادي نيبون هام فايترز للبيسبول بنسبة 59% في أول عام لامتلاكه ملعب «إس كون فيلد»، مقارنة بمستويات عام 2019، ما يوضح أهمية السيطرة على إيرادات الملاعب والخدمات المرتبطة بها.



وسجل دوري البيسبول الكوري رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري بلغ 12.3 مليون متفرج خلال عام 2025، مقابل 7.3 ملايين في 2019، في حين تابع أكثر من 25 مليون مشاهد في اليابان المباراة الافتتاحية لسلسلة دوري البيسبول الأمريكي التي أقيمت في طوكيو عام 2025.



وتعتمد فرص النمو أيضاً على قدرة المؤسسات الرياضية على فهم سلوك الجماهير، إذ أصدرت شركة «ampd»، المتخصصة في تحليل الجمهور والتابعة للمؤسسة البحثية، دراسة موازية شملت 10 آلاف و249 مشجعاً في ست أسواق، هي أستراليا واليابان وكوريا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، إلى جانب إجراء 1029 مقابلة مصورة.



وأظهرت النتائج أن 35% من المشجعين الذين بدؤوا متابعة رياضة جديدة تعرفوا إليها من خلال أشخاص يعرفونهم، مقابل 14% انجذبوا إليها عن طريق حدث رياضي كبير، وهو ما يمنح العلاقات الاجتماعية والمجتمعات الجماهيرية دوراً مهماً في زيادة شعبية البطولات.



وكشفت الدراسة أن 84% من المشجعين الذين يتابعون اللاعبين أو صناع المحتوى أو المحللين الرياضيين أنفقوا أموالاً على الرياضة خلال العام الماضي، مقابل 43% فقط ممن لا يتابعون أياً من هذه الفئات، ما يوفر فرصة للأندية لتعزيز مبيعات المنتجات والتذاكر والخدمات التجارية عبر التواصل المباشر مع الجمهور.



وفي المقابل، أفاد 63% من المشجعين الذين أنفقوا على الرياضة خلال العام الماضي بأنهم لم يشتروا أي اشتراك لمتابعة المنافسات، ما يشير إلى أن الإنفاق الجماهيري لا يقتصر على خدمات البث، بل يمتد إلى منتجات وأنشطة أخرى.



وأظهرت الدراسة أيضاً أن 55% من المشجعين الإندونيسيين بحثوا عن معلومات تخص علامة تجارية بعدما شاهدوها ترعى نشاطاً رياضياً، وهو ما يبرز الفرص التسويقية المتاحة للشركات من خلال ارتباطها بالبطولات والفرق والرياضيين.



وتحظى الرياضة النسائية بفرص تجارية متنامية، بعدما استقطب نهائي كأس العالم للكريكيت للسيدات عام 2025 نحو 185 مليون مشاهد رقمي في الهند، في حين تتوقع المؤسسة زيادة المنافسة على حقوق البطولات النسائية، بدءاً من دورة الحقوق المقبلة للدوري الهندي للكريكيت للسيدات في 2028.



وبلغت قيمة الاستثمارات والصفقات المرتبطة بملكية الأصول الرياضية في آسيا والمحيط الهادئ نحو 14 مليار دولار منذ عام 2021، تركز معظمها في امتيازات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت والمنشآت الرياضية، وفقاً لبيانات المؤسسة.



وتوقعت الدراسة أن تسهم التكنولوجيا في خفض تكاليف إنتاج المحتوى الرياضي، مع إمكانية إنتاج 80% من مباريات المستويين الثاني والثالث في المنطقة عن بُعد أو بصورة آلية بحلول 2030، بما يسمح للبطولات الأقل انتشاراً بتقديم محتواها بتكاليف تشغيلية أقل.



وتؤكد هذه المؤشرات أن المؤسسات الرياضية الآسيوية تتجه إلى تطوير نماذج أعمال تعتمد على تنويع الإيرادات، والاستفادة من المنشآت والجماهير والرعاة والتكنولوجيا، مع توقع استمرار نمو الاقتصاد التجاري للرياضة حتى عام 2030 رغم تباطؤ سوق حقوق البث.