الطقس يفرض نفقات إضافية على الأندية والمؤسسات الرياضية



تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية البريطانية أعباء مالية متزايدة نتيجة الظواهر الجوية القاسية، بعدما تسببت الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف والعواصف في إتلاف الملاعب والمنشآت، ورفع تكاليف الصيانة والتأمين، إلى جانب خسائر إيرادات المباريات المؤجلة أو الملغاة، وسط تحذيرات من ارتفاع هذه النفقات خلال السنوات المقبلة.



وكشف تقرير حديث صادر عن الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة «BASIS»، أن جميع المؤسسات المشاركة في الدراسة تعرضت لتأثيرات الظواهر الجوية القاسية خلال العام الجاري، في حين اعتبر 94% من المشاركين أن القطاع الرياضي غير مستعد بالقدر الكافي للتعامل مع مخاطر التغير المناخي.



وشملت الدراسة أكثر من 200 نادٍ ومنشأة وهيئة رياضية، وأظهرت أن 86% من المشاركين تأثروا بالحرارة الشديدة، مقابل 78% بالجفاف، و31% بأضرار العواصف، و28% بالفيضانات، وهو ما يضع المؤسسات الرياضية أمام تحديات مالية وتشغيلية تتجاوز تكاليف تنظيم المنافسات المعتادة.



وأوضحت الجمعية أن 27% من ملاعب أندية كرة القدم والرجبي المحترفة التي شملها تحليلها في إنجلترا معرضة بدرجة مرتفعة لخطر الفيضانات المباشر، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 35% وفق السيناريوهات المناخية المستقبلية، بما يزيد احتمالات تحمل الأندية نفقات إضافية لحماية منشآتها وإصلاح الأضرار.



ويقدم نادي ويمبلدون الإنجليزي أحد الأمثلة على التكلفة المالية لهذه المخاطر، بعدما سجل في حساباته لعام 2025 نفقات مرتبطة بفيضانات ملعبه بلغت نحو 900 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار تقريباً، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها المنشأة الرياضية.



وامتدت المخاطر إلى الأندية الكبرى، إذ حذر مانشستر يونايتد المستثمرين من أن الظواهر الجوية القاسية قد تتسبب في أضرار بممتلكاته، وتعطل العمليات المرتبطة بإقامة المباريات، وتؤدي إلى خسائر مالية قد لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل.



وأشار التقرير إلى أن إدراج مانشستر يونايتد لهذه المخاطر ضمن إفصاحاته للمستثمرين يوضح أهمية التعامل معها باعتبارها تهديداً مالياً للأندية، خصوصاً المؤسسات الأصغر التي تمتلك موارد محدودة وقد تواجه صعوبة كبرى في تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض عن الإيرادات المفقودة.



وفي المقابل، أظهرت مراجعة منفصلة للإفصاحات الصادرة عن الأندية المحترفة أن تسعة أندية فقط ذكرت صراحة التغير المناخي أو الظواهر الجوية القاسية ضمن المخاطر التي قد تؤثر في أعمالها، رغم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات الرياضية خلال الفترة الأخيرة.



وتواجه أندية أخرى صعوبات مرتبطة بتكاليف التأمين واستمرار استخدام منشآتها، إذ أشار نادي كارلايل يونايتد إلى أن الحصول على تأمين ضد الفيضانات لملعب برونتون بارك أصبح مرتفع التكلفة بصورة متزايدة، في حين يواجه ملعب نيو رود، التابع لنادي ورسيسترشاير للكريكيت، مشكلات متكررة بسبب تعرضه للفيضانات.



ولا تقتصر الخسائر على المنشآت، إذ أشار التقرير إلى تأجيل ما لا يقل عن 118 مباراة بسبب الأحوال الجوية في المستويات الستة الأولى لكرة القدم الإنجليزية للرجال، خلال المواسم الممتدة من 2021-2022 حتى 2025-2026.



وتؤدي هذه التأجيلات إلى اضطراب الجداول التنظيمية وزيادة المصروفات التشغيلية، في حين قد تتراجع إيرادات الحضور الجماهيري عند إعادة جدولة المباريات، خصوصاً بالنسبة إلى أندية الدرجات الأدنى التي تعتمد بصورة كبيرة على مبيعات التذاكر والإيرادات المرتبطة بيوم المباراة.



وامتدت تأثيرات الجفاف إلى رياضة الرجبي، بعدما اضطر الاتحاد الإنجليزي للرجبي إلى تأجيل انطلاق موسم المنافسات المجتمعية في سبتمبر الماضي، بسبب صلابة أرضيات الملاعب الناتجة عن الجفاف الشديد، والمخاطر التي قد يتعرض لها اللاعبون.



وتشير دراسة حكومية بريطانية سابقة إلى أن الأثر المالي السنوي للأحوال الجوية السيئة والظواهر القاسية على الرياضة المجتمعية التي تُمارس في الملاعب المفتوحة يقترب من 320 مليون جنيه استرليني، تشمل نحو 200 مليون جنيه لتكاليف الصيانة والإصلاح، و120 مليون جنيه من الإيرادات المحتمل فقدانها بسبب إلغاء الأنشطة والفعاليات.



وقدرت الدراسة أن هذه التكلفة السنوية قد ترتفع بنحو 95 مليون جنيه إضافية في سيناريو زيادة متوسط الحرارة العالمية درجتين مئويتين، وبنحو 190 مليون جنيه في سيناريو الزيادة بأربع درجات، ما يرفع الأعباء المحتملة على الأندية والمنشآت الرياضية خلال العقود المقبلة.



وحذر راسل سيمور، مؤسس الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة، من أن المؤسسات الرياضية تتحمل بالفعل تكاليف التغير المناخي من خلال تلف الملاعب وارتفاع أقساط التأمين وفقدان إيرادات المباريات، مؤكداً أن الظواهر الجوية القاسية أصبحت خطراً مالياً متكرراً يتطلب التعامل معه ضمن خطط إدارة الأندية.



ودعت الجمعية إلى إدراج المخاطر المناخية ضمن أولويات مجالس إدارات المؤسسات الرياضية، وإعداد خطط للتكيف وتحسين الإفصاح عن الأضرار المحتملة، إلى جانب إنشاء صندوق سنوي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني للمساعدة في حماية المنشآت الرياضية المجتمعية من تقلبات الطقس.



وتوضح النتائج أن تكلفة الظواهر الجوية لم تعد مقتصرة على إصلاح الملاعب المتضررة، بل أصبحت تشمل التأمين والصيانة وإعادة تنظيم المنافسات وخسائر الإيرادات، بما يفرض على الأندية والمؤسسات الرياضية تخصيص موارد مالية إضافية للحفاظ على استمرار أنشطتها.