10 آلاف لاعب ولاعبة في انطلاق مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

أبوظبي - البيان

انطلقت أمس منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ضمن فعاليات اليوم السادس من النسخة الثامنة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في «مبادلة أرينا»، بمشاركة واسعة من الأطفال وحضور عائلي من مختلف دول العالم.



تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.



شهد اليوم الأول من المهرجان إقامة نزالات فئة الأطفال 2 بمختلف الأحزمة، إلى جانب منافسات فئة البراعم من حملة الحزام الأبيض للبنين والبنات، وسط حضور أولياء الأمور والمدربين، في أجواء عائلية صاحبت المنافسات.



يستمر المهرجان حتى 16 نوفمبر الجاري، ويتيح للأطفال خوض المنافسات في مراحلهم العمرية الأولى، كما يوفر للعائلات فرصة متابعة مشاركات أبنائها، ويسهم في توسيع قاعدة ممارسة الجوجيتسو لدى الفئات السنية المختلفة.



حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، ومحمد حاجي الخوري، نائب رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يوسف عبدالله البطران، وحميد محمد بخيت الكتبي، ومحمد حسين المرزوقي، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.



وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو يمثل محطة مهمة ضمن برنامج البطولة، لما يوفره من فرص للأطفال لخوض المنافسات في سن مبكرة، وتعزيز ارتباطهم بالرياضة.



وقال الظاهري: «مشاركة الأطفال في المهرجان، إلى جانب الحضور الكبير للعائلات، تسهم في تشجيعهم على مواصلة ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالفئات السنية يعد أحد المرتكزات الأساسية لتوسيع قاعدة الممارسين ودعم استمرارية تطور اللعبة».



وأضاف أن مشاركة عائلات من دول مختلفة تعكس الطابع الدولي للبطولة، وتتيح للأطفال فرصة الاحتكاك بلاعبين من مدارس متنوعة، بما يسهم في اكتساب الخبرات والتعرف إلى أساليب لعب مختلفة.

من جانبه، قال محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية، إن المهرجان يوفر للأطفال وعائلاتهم أجواء مميزة تجمع بين المنافسة الرياضية والتفاعل الأسري، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتعزيز التواصل بين المشاركين من مختلف الدول.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في المهرجان، مؤكدين أن الحدث يوفر فرصة للأطفال لاكتساب الخبرة، وبناء الثقة بالنفس، والتعرف إلى أقرانهم من مختلف الجنسيات، إلى جانب تنمية قيم الاحترام والروح الرياضية.

وأكد وان نيرفان الدين، من ماليزيا، والد اللاعب سيد علي مالك، أن مشاركة الأطفال في بطولة بهذا الحجم تتيح لهم التعرف إلى أساليب لعب مختلفة، وتساعدهم على اكتساب خبرة مبكرة في المنافسات الدولية.

وتتواصل غداً الأحد منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو بإقامة نزالات فئتي الأطفال 1 و 3 للبنين والبنات من مختلف الأحزمة، على أن تختتم فعاليات المهرجان يوم الاثنين بإقامة منافسات الحزام الأبيض لفئتي الناشئين والشباب.