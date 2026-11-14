«فيديو».. النيوزلندي وايلد والبريطانية براون بطلا النسخة الثالثة لترايثلون «دبي T100»



تُوج النيوزيلندي هايدن وايلد بلقب سباق الرجال المحترفين في ترايثلون دبي T100، السبت في منطقة الممزر، بعد أقل من 24 ساعة على حلوله ثالثاً في جولة أبوظبي من سلسلة بطولة العالم للترايثلون، في حين أحرزت البريطانية جورجيا تايلور براون لقب السيدات وانتزعت صدارة الترتيب العام قبل الجولة الختامية المقررة في قطر الشهر المقبل.



ونجح وايلد، حامل لقب بطولة العالم لسلسلة T100، في التفوق على مواطنه وشريكه في التدريبات كايل سميث، بعدما انفرد بالصدارة خلال الكيلومترات التسعة الأخيرة من مرحلة الجري البالغة مسافتها 18 كيلومتراً، وأنهى السباق بزمن 3 ساعات و11 دقيقة و43 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة وتسع ثوانٍ عن سميث.



وحل الألماني ميكا نودت ثالثاً، ليصعد إلى منصة التتويج في دبي للعام الثاني توالياً، بعدما تعافى من حادث خطِر تعرض له خلال مرحلة الدراجات في يوليو الماضي.

وحقق وايلد إنجازه بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته في سباق أبوظبي، في تحدٍ بدني وذهني استثنائي، بعدما خاض منافستين في مدينتين مختلفتين خلال يوم واحد تقريباً.



وقال النيوزيلندي عقب تتويجه: «لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، بل كان صعباً للغاية، خصوصاً من الناحية الذهنية، لأن الاستعداد لخوض سباق جديد بعد فترة قصيرة يتطلب جهداً كبيراً». وأضاف: «إنها تجربة لا يخوضها كثير من الرياضيين. سبق لي القيام بذلك مرات قليلة، لكنها تظل مهمة شاقة في كل مرة. أنا سعيد للغاية بالطريقة التي استجاب بها جسدي لهذا التحدي».



وأشاد وايلد بمسار السباق في منطقة الممزر، الذي يخوض عليه المنافسات للمرة الأولى، قائلاً: «كانت تجربة رائعة، استمتعنا بالسباحة في منطقة خليجية جميلة، قبل الانتقال إلى مسار الدراجات على طريق سريع مغلق أمام حركة المرور، ما أتاح لنا بلوغ سرعات تراوحت بين 60 و65 كيلومتراً في الساعة في بعض المقاطع».



وتابع: «كانت مرحلة الجري ممتعة أيضاً، وساعدتنا الأشجار التي وفرت بعض الظل والرياح على التخفيف من تأثير الحرارة. استمتعت بالتجربة كثيراً».

وأعرب البطل النيوزيلندي عن إعجابه بدبي وحفاوة الاستقبال التي يحظى بها الرياضيون في الإمارات، قائلاً: «أحب دبي وثقافتها وأجواءها الهادئة، وأستمتع بالتواصل مع الناس هنا. إنها مدينة مضيافة تستقبلنا دائماً بأذرع مفتوحة، ولهذا أحب العودة إلى الإمارات».



وأضاف مازحاً: «سأواصل العودة إلى دبي حتى أصبح بطيئاً للغاية ولا أستطيع المنافسة». وأكد وايلد أنه سيعود إلى أبوظبي لمواصلة التدريبات بعد فترة من الاستشفاء، استعداداً للسباق المقبل في قطر.



تايلور براون تنتزع الصدارة

وفي منافسات السيدات، أحرزت البريطانية جورجيا تايلور براون اللقب بعد منافسة قوية مع النيوزيلندية نيكول فان دير كاي، حسمتها بفارق عشر ثوانٍ فقط، مسجلة 3 ساعات و35 دقيقة و19 ثانية، في حين حلت السويسرية جولي ديرون، حاملة اللقب، ثالثة.



وحققت تايلور براون فوزها الثاني في سلسلة T100 هذا الموسم، بعد تتويجها في بامبلونا الإسبانية في مايو الماضي، لترفع رصيدها إلى 96 نقطة وتنتزع صدارة الترتيب العام لسلسلة «السباق إلى قطر»، بفارق ست نقاط عن ديرون، في حين تقدمت فان دير كاي إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وتكتسب الجولة الختامية المقررة في قطر الشهر المقبل أهمية خاصة في تحديد هوية بطلة العالم، بعدما أعاد فوز تايلور براون في دبي ترتيب المنافسة على اللقب.



وأقيم ترايثلون دبي T100 بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة» المستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وحصل الفائز بلقب كل من سباقي الرجال والسيدات على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، من إجمالي جوائز يبلغ 275 ألف دولار لكل سباق.