6 مليارات دولار عوائد سباقات الماراثون عالمياً



حققت أكبر 50 بطولة ماراثون في العالم أثراً اقتصادياً بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2025، بعدما أصبحت سباقات الجري لمسافات طويلة مصدراً مهماً للدخل في المدن المستضيفة، بفضل إنفاق المشاركين والجماهير على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والخدمات السياحية، إلى جانب الأنشطة التجارية المرتبطة بتنظيم السباقات.



وكشف تقرير أصدرته مؤسسة «Brand Finance» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، في 30 أكتوبر الماضي، أن ماراثون نيويورك تصدر السباقات من حيث الأثر الاقتصادي بقيمة بلغت 857 مليون دولار، يليه ماراثون شيكاغو بنحو 803 ملايين دولار، ثم ماراثون لندن بقيمة 604 ملايين دولار.



وبلغ إجمالي الأثر الاقتصادي للسباقات الثلاثة نحو 2.3 مليار دولار، بما يعادل أكثر من ثلث القيمة المسجلة لأكبر 50 ماراثوناً عالمياً، وهو ما يوضح حجم النشاط التجاري والسياحي الذي تحققه هذه الفعاليات خلال فترات تنظيمها.



وأظهر التقرير أن المشاركين القادمين من الخارج يمثلون عنصراً رئيسياً في زيادة العوائد الاقتصادية، إذ ينفق الزائر الدولي نحو ضعفين ونصف الضعف ما ينفقه الزائر المحلي، بينما يبلغ متوسط إقامته 3.9 أيام، الأمر الذي يرفع الطلب على الغرف الفندقية والمطاعم والمواصلات والخدمات المختلفة.



ولا تقتصر الفوائد الاقتصادية على يوم السباق، إذ تتطلب مشاركة العدائين القادمين من مدن ودول أخرى ترتيبات للسفر والإقامة، فيما يستفيد قطاع السياحة من وجود المرافقين والجماهير الذين يزورون المدينة لمتابعة المنافسات.



وأشار التقرير إلى أن الماراثونات الكبرى أصبحت تمتلك علامات تجارية ذات قيمة مالية مستقلة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لسبعة من سباقات الماراثون العالمية الكبرى نحو 1.1 مليار دولار، متجاوزة القيمة المجمعة للعلامات التجارية لأغلى عشرة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وتصدر ماراثون نيويورك ترتيب القيمة التجارية للعلامات بقيمة 339 مليون دولار، يليه ماراثون لندن بنحو 230 مليون دولار، ثم شيكاغو بقيمة 149 مليون دولار، وهي أرقام تختلف عن الأثر الاقتصادي للسباقات، لأنها تقيس القيمة المالية المقدرة للعلامة التجارية نفسها.



واعتمدت المؤسسة في تصنيفها لعام 2026 على استطلاع شمل أكثر من 9400 شخص في تسعة أسواق، بينهم نحو 3000 عداء ماراثون، لتقييم أكثر من 75 سباقاً وفق معايير الشهرة والسمعة والرغبة في المشاركة ومدى ارتباط العدائين بكل بطولة.



وتصدر ماراثون لندن ترتيب قوة العلامات التجارية بحصوله على 95.5 نقطة من أصل 100، متقدماً على نيويورك الذي سجل 92.3 نقطة، ثم بوسطن بـ85.9 نقطة، وبرلين بـ85.4 نقطة، وباريس بـ84.6 نقطة.



وأوضحت نتائج الاستطلاع أن المكانة الرياضية للسباق تمثل العامل الأكبر في قرار المشاركة بنسبة أهمية بلغت 32 %، بينما شكلت الأجواء العامة 11 %، وموقع إقامة السباق 8 %، وزيادة شعبيته 7 %، وجودة التنظيم 5 %.



وتشير هذه النتائج إلى أن المدن تتنافس على استضافة العدائين المحترفين والهواة، وتسعى إلى تقديم تجربة متكاملة تشجع المشاركين على السفر والعودة مجدداً، من خلال جودة التنظيم والخدمات السياحية والأنشطة المصاحبة.



وسجل ماراثون لندن خلال نسخة 2026 رقماً قياسياً عالمياً بإنهاء 59 ألفاً و830 مشاركاً السباق، فيما تلقى منظمو نسخة 2027 نحو 1.33 مليون طلب للمشاركة عبر القرعة، وفي نيويورك، استقطب السباق المرتبط بالذكرى الخمسين لمساره عبر أحياء المدينة الخمسة أكثر من 240 ألف طلب للمشاركة من أكثر من 160 دولة، وفق البيانات التي أوردتها المؤسسة قبل إقامة نسخة نوفمبر 2026.