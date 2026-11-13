إضراب اللاعبين يهدد مشروع إصلاحات الكرة الطائرة

تصاعدت حدة الاحتجاجات في عالم الكرة الطائرة ضد مشروع الإصلاح الجديد للجدول الدولي للفترة من 2029 إلى 2032، الذي يقوده رئيس الاتحاد الدولي للعبة فابيو أزيفيدو، بعدما توحدت الأندية والروابط واللاعبون في جبهة معارضة، مع التلويح بتنظيم إضراب للاعبين إذا لم تتضمن النسخة الجديدة من المشروع حلولاً للمخاوف المطروحة.



وأكد جورجيو دي توني، لاعب الوسط السابق في دوري السوبر الإيطالي ورئيس رابطة لاعبي الكرة الطائرة الإيطالية، أن اللاعبين لن يترددوا في اتخاذ خطوات تصعيدية، قائلاً: «إذا لم تتغير الأمور في المقترح الثاني للجدول الدولي، مقارنة بالمشكلات التي حددناها، فنحن مستعدون لما يسميه الأمريكيون الإضراب».



وبدأت بوادر الاعتراض خلال الصيف الماضي، مع الكشف عن مسودة الجدول الجديد، التي تتضمن تخصيص فترات للمنتخبات الوطنية خلال أشهر الشتاء، بالتزامن مع استمرار مسابقات الأندية، على أن تتناوب خلالها بطولات القارات وكأس العالم، وهو ما أثار مخاوف من زيادة ضغط المباريات وتداخل الالتزامات الدولية مع المنافسات المحلية.



وتحولت الاعتراضات المتفرقة إلى حملة منظمة خلال الأيام الماضية، بعدما قاد جينو سيرتشي، رئيس نادي بيروجيا، تحركاً علنياً في 29 أكتوبر الماضي، بمشاركة المدرب لورينزيتي وثلاثة من أبرز لاعبي الفريق، وهم جيانيللي وبلوتنيتسكي وسيمينيوك، معلناً رفض النادي، المصنف الأفضل عالمياً، للإصلاحات المقترحة، ومطلقاً وسم «#لا_للأندية_لا_للكرة_الطائرة»، الذي حظي بتفاعل واسع من غالبية الأندية الإيطالية وعدد من الأندية الأجنبية.



وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، إلى أنه في 6 نوفمبر الجاري، أصدرت روابط الأندية ورابطة اللاعبين بياناً مشتركاً، وسعت من خلاله نطاق الحملة تحت شعار «#لا_للأندية_ولا_للاعبين_ولا_للكرة_الطائرة»، محددة ثلاثة اعتراضات رئيسية على المشروع.



وتتمثل المخاوف الأولى في زيادة أعباء المباريات على اللاعبين واللاعبات، وما يترتب عليها من تقليص فترات الراحة والتعافي، بما يهدد سلامتهم الصحية، فيما يتمثل الاعتراض الثاني في تراجع القيمة التسويقية والجماهيرية للدوريات المحلية، التي قد تفقد حضورها خلال شهري ديسمبر ويناير، وهما من الفترات المهمة للجماهير والرعاة، أما النقطة الثالثة فتتعلق بمزيد من الضغط على مسابقات الأندية لمصلحة منافسات المنتخبات الوطنية.



وشهدت الحملة تفاعلاً لافتاً بعدما انضم اللاعبون واللاعبات من مختلف الجنسيات إلى التحرك عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة أكثر من 300 ألف مشاهدة، ووصولاً إلى أكثر من 150 ألف حساب، إلى جانب ما يزيد على 5400 إعجاب، فيما نشر أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي رسائل احتجاج عبر حساباتهم.



وأسفرت الضغوط عن أول استجابة من الاتحاد الدولي، الذي أعلن خلال الأيام الماضية عزمه تقديم مقترح ثانٍ للجدول الدولي قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تفتح الباب أمام تعديل بعض بنود المشروع، وسط ترقب لمعرفة مدى استجابته للمطالب التي تقودها الأندية واللاعبون في إيطاليا.



وفي تطور جديد، عقدت رابطة ملاك أندية دوري السوبر والدرجتين الثانية والثالثة اجتماعاً في مدينة بولونيا، أمس، بمشاركة أكثر من 40 نادياً، لبحث الخطوات المقبلة وتنسيق التحركات الرافضة للإصلاحات.



واتفقت الأندية على إظهار احتجاجها خلال منافسات كأس السوبر الإيطالي، المقررة على مدار يومين في مدينة بارما، من خلال رفع اللافتات وعرض رسائل الرفض عبر الشاشات الإلكترونية، على أن تتواصل التحركات بعد استئناف الدوري، بالتنسيق بين مسؤولي رابطة الدوري ورابطة اللاعبين، لبحث وسائل احتجاج إضافية.



وبينما ينتظر الوسط الرياضي النسخة الثانية من الجدول الدولي، تبدو المواجهة مفتوحة بين الاتحاد الدولي من جهة، والأندية واللاعبين من جهة أخرى، مع تحول الاعتراض على تعديلات المواعيد إلى جبهة موحدة، لا تستبعد اللجوء إلى الإضراب دفاعاً عن حقوق اللاعبين واستقرار مسابقات الأندية.