بطل العالم يطارد ثنائية استثنائية في الإمارات عبر «ترايثلون دبي T100»

يسعى النيوزيلندي هايدن وايلد، بطل العالم الحالي في سلسلة T100 للترايثلون، لتحقيق إنجاز استثنائي يتمثل في المشاركة بسباقين في مدينتين مختلفتين خلال أقل من 24 ساعة، بعدما خاض سباق المسافة القصيرة ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، اليوم الجمعة، فيما يستعد للمشاركة في ترايثلون دبي T100، المقرر إقامته صباح يوم غدٍ السبت في منطقة الممزر.



وتتوجه الأنظار يوم غدٍ نحو وايلد، الذي حصل على استثناء خاص من الاتحاد الدولي للترايثلون للمشاركة في السباقين خلال 24 ساعة، ويمتلك من الجاهزية والخبرة ما يؤهله لخوض هذا التحدي، بعدما سبق له التتويج بلقب بطولة العالم «آيرون مان 70.3» في مدينة نيس الفرنسية خلال سبتمبر الماضي، قبل أن يحرز لقب سباق الريفييرا الفرنسية T100 بعد ستة أيام فقط.



ويتصدر وايلد، الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، ترتيب الموسم العالمي «السباق إلى قطر» برصيد 96 نقطة، متقدماً بفارق 37 نقطة على الأسترالي جيك بيرتويستل.



وقال وايلد: «أتطلع بشغف للعودة إلى المنافسات، واستمتع دائماً بالقدوم إلى دبي للتدريب والمشاركة في السباقات، والمشاركة في السباق الأقصر أولاً تساعدني، ففي الريفييرا الفرنسية العام الماضي كان الترتيب معكوساً».



وأضاف: «عندما تكون في حالة بدنية جيدة، فلماذا لا تستغل الفرص المتاحة؟ لطالما قلت إن الشباب لا يتكرر، ولذلك عليك الاستفادة من سرعتك وطاقتك ما دمت تمتلك الإمكانات اللازمة لخوض مثل هذه التحديات».

وتابع: «أتطلع بالتأكيد إلى الفوز في دبي وتغيير ما حدث العام الماضي، وآمل أن أتمكن من العودة بانتصار جديد».



وكانت منافسات «دبي T100 أكواثلون المدارس»، التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، قد دشنت الفعالية بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، إذ أتاح السباق المجاني للطلاب الذي شهد زيادة في أعداد المشاركين مقارنة بـ 600 مشارك في العام الماضي، ويجمع بين السباحة والجري، للرياضيين الناشئين خوض مسافات تتناسب مع فئاتهم العمرية، مع منح ميدالية لكل مشارك يكمل السباق.



