مفاجآت في بطولة «إعمار دبي بريميير» للبادل

شهدت بطولة «إعمار دبي بريميير» للبادل مفاجأتين بارزتين بخروج المصنفين الخامس والسادس من منافسات الرجال، فيما واصل عدد من أبرز المرشحين مشوارهم نحو اللقب، مع اختتام مباريات دور الستة عشر على ملاعب مجمع حمدان الرياضي، وتأهل ثمانية ثنائيات إلى الدور ربع النهائي.



وجاءت أبرز المفاجآت بإقصاء الثنائي المصنف خامساً، ميغيل يانغواس وخورخي نييتو، بعد خسارته أمام خافيير غاريدو وخوان إغناسيو دي باسكوال في مباراة متكافئة امتدت إلى ثلاث مجموعات، بنتيجة 6-7 و6-3 و6-7.

ولحق بهما الثنائي المصنف سادساً، خافيير ليال وفرانسيسكو غيريرو، بعد خسارته أمام لوكاس بيرغاميني وخايرو باوتيستا بنتيجة 6-1 و5-7 و3-6، بعدما نجح الأخيران في قلب تأخرهما بمجموعة إلى فوز منحَهما بطاقة العبور إلى ربع النهائي.



في المقابل، واصل الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر تقدمهما في البطولة، بفوزهما على الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.



وحجز الثنائي المصنف سابعاً، خيرونيمو غونزاليس ولوكاس كامبانيولو، مقعده في الدور المقبل بتغلبه على إينيغو خوفري وخوانلو إسبري 6-3 و6-3، فيما احتاج المصنفان ثامناً، خوان تيلو ومارتن آرسي، إلى ثلاث مجموعات لتجاوز إدواردو ألونسو وأيتور غوني بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2.



كما تأهل فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو بفوزهما على مانويل غونزاليس وديفيد غارسيا 6-2 و6-3، والإيطالي فلافيو أباتي والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو بتغلبهما على مانويل أراغون وألبرت روغلان 7-6 و6-3.



واختتم الثنائي المصنف ثالثاً، الأرجنتيني فرانكو ستوباشوك والإسباني خون سانز، منافسات الملعب الرئيسي بفوز على كارلوس غوتيريز وماكسيميليانو سانشيز 6-3 و6-4، ليواصل مشواره في المنافسة على اللقب.



منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، أكدت المصنفتان في المركز الأول، الإسبانية جيما ترياي والأرجنتينية ديلفينا بريا، تفوقهما بفوزهما على مارتا تالافان وصوفيا ساينز 6-3 و6-1، فيما بلغت المصنفتان في المركز السادس، أريانا سانشيز وأندريا أوستيرو، الدور ربع النهائي بتجاوزهما ليتيزيا مانكيو ولوسيا ساينز 6-0 و6-4.



كما واصلت المصنفتان سادسة، كلوديا يانسن وتمارا إيكاردو، مشوارهما بفوزهما على مارتا أريانو وفيكتوريا كورتز 6-4 و6-2.



وشهدت المنافسات مفاجأة بخروج المصنفتين خامسة، صوفيا أراوخو ومارتا أورتيغا، أمام خيمينا فيلاسكو وراكيل أوجينيو، اللتين قلبتا تأخرهما في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3.



وتأهلت لورينا روفو وفيكتوريا إغليسياس بفوزهما على أماندا لوبيز وكاميلا فاسيو 6-4 و4-6 و6-2، فيما حجزت مارينا غينارت وأليخاندرا ألونسو مقعدهما في الدور المقبل بتغلبهما على نوا كانوفاس ومارينا لوبو 6-4 و6-2.



وتتواصل البطولة بمنافسات الدور ربع النهائي، وسط ترقب لمواجهات تجمع أبرز الثنائيات المتبقية في المنافسة، قبل إسدال الستار على البطولة بعد غدٍ الأحد.