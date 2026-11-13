أسطورة التزلج تخلع «حديد ساقها» بعد الجراحة التاسعة



كشفت أسطورة التزلج الأمريكية، ليندسي فون، عن جانب صادم من رحلة علاجها بعد الحادث المروع الذي تعرضت له خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي، بعدما نشرت صورة لحقيبة تشبه حقائب التسوق، وتحتوي على الصفائح والمسامير المعدنية التي أزالها الأطباء من ساقها اليسرى خلال العملية الجراحية التاسعة منذ إصابتها.



وأعلنت فون، عبر حسابها على «إنستغرام»، نجاح العملية الجراحية الأخيرة، ونشرت صورة للحقيبة التي احتوت على أدوات التثبيت المعدنية المستخرجة من ساقها، وعلقت بعبارة: «أخرجت كل هذه الأشياء من ساقي»، مرفقة إياها برمز تعبيري للتصفيق، كما استعرضت ساقها المحاطة بضمادات سميكة، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من رحلة التعافي الطويلة.



وكانت البطلة الأولمبية قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل العملية، موضحة أن الجراحين أزالوا جميع الصفائح والمسامير المعدنية لإفساح المجال أمام إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى، الذي لم يكن بالإمكان إصلاحه سابقاً بسبب وجود أدوات التثبيت.



وأوضحت أنها انتظرت نحو تسعة أشهر حتى تلتئم العظام المكسورة، وهو ما تحقق بالفعل، معتبرة ذلك خبراً إيجابياً في رحلة العلاج، لكنها تواجه الآن مرحلة جديدة تتطلب إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، مع توقعات بأن تستغرق فترة التعافي من ستة إلى تسعة أشهر إضافية، فضلاً عن ضرورة التئام الثقوب التي خلفتها المسامير في العظام.



وكانت فون قد تعرضت لحادث مروع بعد 13 ثانية فقط من انطلاقها في سباق التزلج الألبي المنحدر ضمن أولمبياد فبراير، ما أسفر عن كسر خطير في ساقها اليسرى، ووصلت مضاعفات الإصابة إلى حد تهديدها بالبتر، قبل نقلها جواً إلى المستشفى وبدء رحلة علاج معقدة.



وزادت قسوة الإصابة بعدما قررت فون العودة إلى المنافسات عقب اعتزالها، رغم تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيسر قبل انطلاق الألعاب، لكنها أصرت على المشاركة، قبل أن ينتهي ظهورها الأولمبي بحادث ترك آثاراً كبيرة على مسيرتها الرياضية.



وأكدت فون، قبل خضوعها للجراحة التاسعة، أنها تشعر بالتوتر من الإجراء الطبي، لكنها فضلت شرح تفاصيله لمتابعيها، مشيرة إلى أن إزالة الصفائح والمسامير تمثل خطوة ضرورية لاستكمال علاج الرباط الصليبي، بعد انتظار طويل لالتئام الكسور.



ولم تكشف المتزلجة الأمريكية حتى الآن عن خططها المستقبلية بشأن العودة إلى المنافسات، في ظل طول فترة التأهيل وصعوبة الإصابة، فيما تواصل التعامل مع مرحلة التعافي خطوة بخطوة.