شرطة دبي تنظم غداً الجولة الثانية من «انطلق مع الشرطة»

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، غداً السبت، الجولة الثانية من المبادرة المجتمعية الرياضية «انطلق مع الشرطة»، انطلاقاً من مضمار ميدان للدراجات الهوائية، بمشاركة هواة ومحترفي رياضة الدراجات، إلى جانب دراجي فريق شرطة دبي، على مسار يمتد لمسافة 65 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.

وتقام المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبرعاية ماي دبي وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، دعماً لتحدي دبي للياقة «30×30»، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع من خلال الفعاليات الرياضية المشتركة.

وتنطلق الجولة من مضمار ميدان للدراجات الهوائية، وتعود إلى نقطة الانطلاق ذاتها، وسط ترتيبات تنظيمية وإجراءات لضمان سلامة المشاركين.

ويتوزع المشاركون على أربع مجموعات وفقاً لمستويات اللياقة البدنية والخبرة في ركوب الدراجات الهوائية، بحد أقصى 250 دراجاً لكل مجموعة، يقودها أحد دراجي فريق شرطة دبي، يتولى توجيه المشاركين وتنظيم حركتهم ومتابعة التزامهم بالتعليمات والإرشادات المعتمدة طوال المسار.

ومن المقرر انطلاق المجموعة الأولى في الساعة 6:30 صباحاً، على أن يحضر المشاركون إلى مضمار ميدان قبل الساعة السادسة صباحاً، لاستكمال إجراءات توزيعهم على المجموعات والاستماع إلى التعليمات التنظيمية وإرشادات السلامة.

وتبلغ المسافة الإجمالية للمسار 65 كيلومتراً، شاملة العودة إلى نقطة الانطلاق، بسرعة محددة تبلغ 30 كيلومتراً في الساعة، دون محطات توقف مجدولة.

وأكدت شرطة دبي حرصها على توفير بيئة رياضية آمنة للمشاركين، من خلال تخصيص قادة للمجموعات ومشرفين على المسار، وتوفير لوحات إرشادية لتنظيم حركة الدراجين، إلى جانب وسائل الترطيب والإسعاف على امتداد المسار لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وشددت على ضرورة إحضار المشاركين دراجاتهم الهوائية ومعدات السلامة الشخصية، وفي مقدمتها الخوذة الواقية، والتأكد من جاهزية الدراجات وصلاحيتها للمشاركة، والالتزام بتعليمات قادة المجموعات والمشرفين واللوحات الإرشادية، والمحافظة على مواقعهم ضمن مجموعاتهم، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتأتي الجولة الثانية امتداداً للجولة الأولى من المبادرة، التي شهدت تسجيل 1200 مشارك من مختلف الفئات والمستويات الرياضية.