أبوظبي تستضيف غداً كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لبحث التطوير والحوكمة

تستضيف أبوظبي غداً السبت اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للجوجيتسو (JJIF)، على هامش النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة أبرز الملفات التنظيمية والفنية وخطط تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي.

ويأتي انعقاد الكونجرس في أبوظبي، التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، إلى جانب مقر الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، تأكيداً للدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تطوير اللعبة عالمياً، من خلال تنظيم البطولات الدولية والقارية، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإطلاق المبادرات التي أسهمت في انتشارها بمختلف قارات العالم.

وتؤدي أبوظبي دوراً رئيسياً في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، عبر تنظيم أكثر من 250 بطولة سنوياً في مختلف القارات، إلى جانب تقديم نموذج في اكتشاف المواهب وإعداد الأبطال، من خلال إدراج الجوجيتسو ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وتوفير منظومة متكاملة لتطوير اللاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة وحتى المنافسات الاحترافية.

ويتضمن جدول أعمال الكونجرس استعراض أنشطة الاتحاد الدولي خلال عامي 2025 و2026، واعتماد التقرير المالي، والتصديق على عدد من التعيينات في مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد لائحة مكافحة المنشطات لعام 2027، ومناقشة مستجدات مسار الاعتراف الأولمبي، وقواعد الترخيص الفردي للاعبين، والاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب العالمية 2029.

كما يناقش الكونجرس روزنامة الأنشطة للفترة من 2026 إلى 2028، وتقارير الاتحادات القارية وخططها التطويرية، وملفات العضوية، بما في ذلك تعليق أو إنهاء عضوية بعض الاتحادات، إضافة إلى بحث مقترحات استضافة كونجرس عام 2027، قبل اختتام أعماله.

وأكد الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن الجمعية العمومية، باعتبارها أعلى سلطة في الاتحاد، تشهد مشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء الذين استوفوا متطلبات العضوية، مع منح كل اتحاد وطني صوتاً واحداً في عمليات التصويت، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.