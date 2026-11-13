تأهل أبرز المصنفين إلى ربع نهائي «إعمار دبي بريمير بادل»

تأهل عدد من أبرز المصنفين إلى الدور ربع النهائي من بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1»، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، عقب ختام منافسات دور الـ16 أمس الخميس، التي شهدت استمرار تفوق معظم المرشحين للمنافسة على اللقب، إلى جانب خروج عدد من المصنفين في منافسات الرجال والسيدات.

ففي منافسات الرجال، حجز الثنائي الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنف ثانياً في البطولة، مقعده في الدور ربع النهائي، بعد فوزه على الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4.

كما تأهل الثنائي خيرونيمو غونزاليس ولوكاس كامبا غنولو، بعد تغلبه على إينيغو خوفري وخوانلو إسبري بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و6-3.

وشهدت المنافسات خروج الثنائي المصنف خامساً، ميغيل يانغواس وخورخي نييتو رويز، إثر خسارته أمام خافيير غاريدو وخوان إغناسيو دي باسكوال، كما ودّع الثنائي المصنف سادساً، خافيير ليال وفرانسيسكو غيريرو، البطولة بعد خسارته أمام لوكاس بيرغاميني وخايرو باوتيستا.

وفي منافسات السيدات، واصلت جيما ترياي وديلفينا بريا سينيسي، المصنفتان أولى في البطولة، مشوارهما بنجاح، بعدما تغلبتا على مارتا تالافان وصوفيا ساينز فاليخو بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و6-1، لتبلغا الدور ربع النهائي.

كما تأهلت أريانا سانشيز فايادا وأندريا أوستيرو برييتو، المصنفتان ثالثاً، عقب فوزهما على ليتيزيا مانكيو ألارزا ولوسيا ساينز بيليغري بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-4.

وحجزت كلوديا يانسن وتمارا إيكاردو ألكوريسا، المصنفتان سادساً، مكانهما في الدور ذاته، بعد فوزهما على مارتا أريانو نافارو وفيكتوريا كورتز بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-4 و6-2.

وفي المقابل، شهدت منافسات السيدات خروج الثنائي المصنف خامساً، صوفيا أراوخو ومارتا أورتيغا غاليغو، عقب خسارته أمام خيمينا فيلاسكو بوستيغيو وراكيل أوجينيو باريرا.