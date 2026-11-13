نيمكوف يدافع عن لقب الوزن الثقيل في دبي.. وبول ودومبيه يتبادلان التحدي



يدافع الروسي فاديم نيمكوف عن لقب العالم للوزن الثقيل في رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، عندما يواجه مواطنه سيرجي بيلوستيني غداً السبت، على صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي، ضمن أمسية تضم 13 نزالاً، فيما خطف الملاكم الأمريكي جيك بول والفرنسي سيدريك دومبيه الأضواء بتبادل التحديات قبل مواجهتهما المرتقبة 24 ديسمبر المقبل.



وعقدت رابطة المقاتلين المحترفين، أمس الخميس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع مؤسسة «MVP»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مسرح نيو كوفنت غاردن، للإعلان عن تفاصيل الحدث بحضور المقاتلين المشاركين في الأمسية.



ويسعى نيمكوف، الذي يملك في رصيده 20 انتصاراً مقابل هزيمتين، إلى الاحتفاظ بلقبه أمام بيلوستيني، المصنف ثالثاً، والذي حقق 15 انتصاراً مقابل أربع هزائم.



وأكد نيمكوف خلال المؤتمر سعادته بالعودة إلى دبي للمرة الثانية، مشدداً على أن علاقته الشخصية بمواطنه بيلوستيني لن تؤثر في المواجهة داخل القفص، فيما رفض منافسه تقديم توقعات بشأن النتيجة، مؤكداً تركيزه على تقديم أفضل أداء بصرف النظر عن طريقة حسم النزال.



وفي المواجهة الرئيسية المشتركة ضمن وزن الوسط، يتطلع البلجيكي باتريك هابيرورا، المصنف رابعاً، إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم بعد تسعة انتصارات، عندما يواجه المصري عمر الدفراوي، المصنف خامساً وبطل رابطة المقاتلين المحترفين السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال هابيرورا إنه أكمل استعداداته بعد معسكر تدريبي استمر أربعة أشهر، معرباً عن ثقته بقدرته على تحقيق انتصاره العاشر توالياً، فيما اعتبر الدفراوي أن الفوز أمام جماهير المنطقة سيمثل خطوة مهمة نحو المنافسة على لقب العالم.



وتشهد الأمسية أيضاً مواجهة في الوزن الثقيل بين بويا رحماني، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في ستة نزالات، والروسي أوليغ بوبوف، المصنف أولاً.



وأكد رحماني ثقته بقدرته على حسم المواجهة، بينما يعوّل بوبوف على خبرته في النزالات الطويلة، مشيراً إلى اعتياده خوض مواجهات من ثلاث وخمس جولات.



بول يتوعد دومبيه

وعلى هامش المؤتمر، تبادل الأمريكي جيك بول والفرنسي سيدريك دومبيه التحديات قبل نزالهما المقرر في 24 ديسمبر المقبل بصالة «كوكاكولا أرينا»، ضمن مواجهة في الملاكمة الاحترافية من ثماني جولات بوزن الكروزرويت (200 رطل).



وتوعد بول منافسه الفرنسي بحسم المواجهة خلال الجولات الأربع الأولى، مؤكداً جاهزيته للعودة إلى الحلبة بعد تعافيه من إصابة سابقة في الفك.



وأعرب الملاكم الأمريكي، الذي انتقل من صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي إلى الملاكمة الاحترافية، عن سعادته بخوض النزال في دبي، مشيداً بمكانة الإمارة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.



في المقابل، رد دومبيه، صاحب الخبرة الطويلة في الرياضات القتالية، بتوقع إنهاء المواجهة بالضربة القاضية في الجولة الثانية، مؤكداً استعداده لخوض النزال وفق قواعد الملاكمة الاحترافية.



وشهد المؤتمر سجالاً حاداً بين المقاتلين، بعدما تحدى بول منافسه الفرنسي بعقد رهان مالي على نتيجة المواجهة، قائلاً: «إذا فزت، سأدفع لك ضعف أجرك، وإذا فزت أنا، فستدفع لي كامل أجرك. هل توافق أم لا؟»، فيما رد دومبيه بالموافقة على التحدي، ليؤكد بول أنه سيعمل على إدراج هذا الاتفاق في عقد رسمي عقب المؤتمر.



وسخر بول من شهرة منافسه الفرنسي، قائلاً: «لم أكن أعرف بوجودك قبل هذه المواجهة. كلبي لديه متابعون على إنستغرام أكثر منك، وهذه حقيقة يمكن التأكد منها».



كما شهد المؤتمر إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «MVP» ناكيسا بيداريان إضافة مواجهة في الوزن الثقيل بين الهولندي أليستير أوفريم، بطل العالم السابق في رياضات قتالية متعددة، والبريطاني جيمي مانوا، إلى بطاقة نزالات 24 ديسمبر.



واختُتم المؤتمر بمواجهات مباشرة بين المقاتلين أمام وسائل الإعلام، قبل انطلاق منافسات السبت، التي يتصدرها نزال نيمكوف وبيلوستيني على لقب العالم للوزن الثقيل.