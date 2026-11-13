دومبيه يتوعد بإسقاط جيك بول في دبي: إنه مجنون يدفع لي المال كي أضربه (فيديو)

توعد المقاتل الفرنسي سيدريك دومبيه بإسقاط الأمريكي جيك بول بالضربة القاضية خلال مواجهتهما المرتقبة في دبي يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكداً أن فارق الوزن بينهما لن يمنعه من التفوق على منافسه، الذي وصفه بأنه «صانع محتوى جيد، لكنه لا يعرف معنى القتال».

وقال دومبيه لـ«البيان»، متحدثاً باللغة العربية: «جيك بول مشهور، لكنه أقل مني مستوى. أنا أخف وزناً منه، لكنني أذكى منه وأكثر خبرة. أنا أمارس هذه الرياضة منذ زمن طويل، بينما هو جديد عليها. لا يعرف كيف يقاتل، ولا يتقن هذا العمل، ولذلك لا أعتقد أنه يستطيع مواجهتي».

وأضاف ساخراً من منافسه: «هو أيضاً صاحب مؤسسة MVP، وكما قلت من قبل، سيدفع لي المال لكي أضربه. إنه مجنون، مجنون بالفعل».

وبشأن استعداده للاعتزال في حال خسارته أمام بول، أجاب دومبيه باللغة العربية: «نعم، نعم، بالطبع، أنا مستعد. لكنني ما زلت أتدرب، وإن شاء الله سنرى بعد شهر كيف ستسير الأمور».

وأوضح دومبيه: «خضت أكثر من 75 نزالاً، ومررت بمثل هذه المواقف مرات عديدة. بالنسبة إليّ، الأمر لا يختلف عن يوم عمل عادي. جميع منافسيّ السابقين قالوا إنهم سيسقطونني بالضربة القاضية وإنهم سيتغلبون عليّ، لكنني حققت أكثر من 45 فوزاً بالضربة القاضية، وستكون الضربة القاضية السادسة والأربعون أمام جيك بول».

وأضاف: «إنه نزال سهل بالنسبة إليّ، ولا أشعر بأي ضغط. أستمتع بوقتي في دبي، وسأتقاضى المال مقابل مواجهة سهلة».

وأكد دومبيه أنه يواصل استعداداته للمواجهة من خلال تدريبات الملاكمة والنزالات التجريبية، قائلاً: «أتدرب باستمرار على الملاكمة وأخوض نزالات تدريبية، وأعرف أن التدريب يختلف عن المنافسة الحقيقية. أنا لست ملاكماً فقط، ولا لاعب كيك بوكسينغ أو مقاتلاً في الفنون القتالية المختلطة، بل أنا مقاتل. لقد أمضيت حياتي كلها في القتال».

وتابع منتقداً خبرة منافسه الأمريكي: «هذا الرجل أمضى وقته في صناعة مقاطع الفيديو على يوتيوب. إنه صانع محتوى جيد، يجيد الغناء والرقص، لكنه لا يعرف ماذا يعني القتال الحقيقي».

وأضاف: «شاهدت مقاطع الفيديو الخاصة به وصالة تدريباته الجميلة، لكن هناك فرقاً بين ذلك وبين العمل الشاق والتضحيات التي يتطلبها القتال. يكفي أن تنظروا إلى سجلي لتعرفوا من أنا. هل تعتقدون حقاً أن هذا الرجل يستطيع هزيمتي؟».

وشدد دومبيه على أن فارق الوزن لا يشكل مصدر قلق بالنسبة إليه، قائلاً: «لا يهمني أنه ينافس في الوزن الثقيل، بينما أنا مقاتل في وزن الوسط. سأُسقطه بالضربة القاضية، وعندها سيرى الجميع ما سيحدث».

وفي حديثه عن دبي، استهل دومبيه تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي بتحية الحضور وشكر أهل الإمارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال: «أحب دبي وأحب أهل دبي. إنها مدينة جميلة وهادئة، ويسعدني أن أكون هنا. هذه المواجهة مهمة جداً بالنسبة إليّ، لأنني أمضيت سنوات طويلة في الرياضات القتالية، وأريد أن أُظهر للعالم من هو المقاتل الأقوى ومن يستحق الفوز».