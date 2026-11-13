13 ميدالية للإمارات في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة

حصد منتخب الإمارات للريشة الطائرة 13 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية تحت 16 و19 و23 عاماً، التي اختتمت أمس الخميس في البحرين.

وأقيمت منافسات الفرق المختلطة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، فيما جرت منافسات الفردي والزوجي من 9 إلى 12 من الشهر نفسه.

وتصدرت ذهبية الفرق المختلطة تحت 16 عاماً إنجازات منتخب الإمارات، بعد فوزه على المنتخب السعودي، إلى جانب ذهبيتين أحرزتهما لجين عاصم أبو سالم في فردي الفتيات وزوجي الفتيات بالشراكة مع دانة أحمد، ضمن الفئة العمرية نفسها.

كما أحرز المنتخب ميداليتين برونزيتين في منافسات الفرق المختلطة لفئتي تحت 19 وتحت 23 عاماً، ليصعد إلى منصات التتويج في الفئات العمرية الثلاث.

وفي بقية منافسات فئة تحت 16 عاماً، أحرزت لجين عاصم أبو سالم ومايد طارق العبيد الله الميدالية الفضية في الزوجي المختلط، فيما نال سلطان أحمد الحامد ومايد طارق العبيد الله فضية زوجي البنين، وحقق سلطان أحمد الحامد برونزية فردي البنين، بينما أحرزت دانة أحمد وسلطان أحمد الحامد برونزية الزوجي المختلط.

وفي فئة تحت 19 عاماً، حصدت مريم أحمد الحامد الميدالية البرونزية في فردي الفتيات، والفضية في زوجي الفتيات بالشراكة مع فطيم محمد الظهوري.

أما في فئة تحت 23 عاماً، فأحرزت غدير علي الطاهري وفرح إبراهيم الحجي برونزية زوجي السيدات، فيما نال ناصر ميرزا الصايغ وغدير علي الطاهري برونزية الزوجي المختلط.

وأشادت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب خلال البطولة، مؤكدة اعتزاز الاتحاد بالنتائج المحققة والصعود إلى منصات التتويج في الفئات الثلاث للفرق المختلطة، إلى جانب الميداليات التي تحققت في منافسات الفردي والزوجي.