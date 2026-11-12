الكبار يفرضون سطوتهم في «إعمار دبي بريميير» للبادل



فرضت أبرز الثنائيات المصنفة سطوتها على منافسات دور الـ16 من بطولة «إعمار دبي بريميير» للبادل، المقامة في مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، بعدما نجح معظم المرشحين في حجز بطاقاتهم إلى الدور ربع النهائي، وسط مفاجآت محدودة ومواجهات قوية شهدت تنافساً مثيراً في فئتي الرجال والسيدات، مع ترقب انطلاق منافسات ربع النهائي يوم غد الجمعة، التي تشهد احتدام الصراع على بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي.



وفي منافسات الرجال، واصل الثنائي الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنف الثاني في البطولة، عروضهما القوية، بعدما تغلبا على خافي رويز وفرانسيسكو لوبيز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4، ليحجزا مكانهما في الدور ربع النهائي، ويؤكدا طموحاتهما في المنافسة على اللقب.



كما تأهل الثنائي الأرجنتيني فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو، المصنف العاشر، عقب فوزه على الإسبانيين غونزاليس بلانكو وغارسيا غارسيا بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و6-3.



وحجز الثنائي المكون من غونزاليس وكامبانيولو، المصنف السابع، بطاقة التأهل بعد فوزه على جوفري وإسبري بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3، فيما نجح الثنائي الإيطالي فيديريكو أباتي والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو في تجاوز أراغون هيريرا وروغلان بونس، المصنفين التاسع، بنتيجة 7-6 و6-3.



وشهدت منافسات الرجال مواجهة مثيرة امتدت إلى ثلاث مجموعات، نجح خلالها الأرجنتينيان خوان تيلو ومارتين آرس سيمو، المصنفان الثامن، في قلب تأخرهما أمام ألونسو وغوني لاكابي إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2، ليواصلا مشوارهما في البطولة.



وفي منافسات السيدات، أكدت الإسبانية جيما ترياي والأرجنتينية دلفي بريا، المصنفتان الأوليان، جاهزيتهما للمنافسة على اللقب، بعدما حققتا فوزاً مستحقاً على تالافان وسايز فاييخو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1.

كما واصلت الإسبانيتان أري سانشيز فالادا وأندريا أوستيرو برييتو، المصنفتان الثالثة، تقدمهما بعد الفوز على مانكيّو ألارزا وساينز بيليغري بنتيجة 6-0 و6-4، في مباراة فرضتا خلالها أفضليتهما منذ البداية.



وتأهلت فرنانديز سانشيز وكالفو سانتاماريا، المصنفتان الرابعة، بعد فوزهما على كاستيو لوبيز ورودريغيز أباخو بنتيجة 7-6 و6-4، فيما حجزت خوسيماريا مارتين وغونزاليس فرنانديز، المصنفتان الثانية، مقعدهما في ربع النهائي عقب التفوق على فاسيو غوينيتشي وفيرسيدا بنتيجة 6-4 و6-1.



وواصلت غينارت إسبانيا وألونسو دي فيا، المصنفتان السابعة، مشوارهما بعد الفوز على كانوفاس باريديس ولوبو بنتيجة 6-4 و6-2، فيما تمكنت روفو أورتيز وإغليسياس سيغادور من حسم مواجهة قوية أمام لوبيز مورال وفاسيو غوينيتشي بثلاث مجموعات، بواقع 6-4 و4-6 و6-2.



وسجلت منافسات السيدات إحدى أبرز مفاجآت الدور، بعدما نجحت فيلاسكو بوستيغيّو وأوخينيو باريرا في إقصاء أراوخو وأورتيغا غاييغو، المصنفتين الخامسة، عقب مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات، انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3، في مباراة عكست قوة المنافسة وتقارب المستويات بين الثنائيات المشاركة.