ناشئو الجوجيتسو يرفعون وتيرة المنافسات في «عالمية أبوظبي»



تواصلت اليوم منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة في «مبادلة أرينا»، بإقامة نزالات فئة الناشئين لحملة الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، وسط مستويات فنية متقدمة ومنافسات قوية بين لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

وشهدت منافسات اليوم حضوراً جماهيرياً وعائلياً لافتاً، فيما أظهر اللاعبون مهارات فنية متميزة في السيطرة والانتقال بين الوضعيات، والتعامل مع مجريات النزالات، بما يعكس أهمية منافسات الفئات السنية في اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها للمستويات الأعلى.



وحضر المنافسات معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وباناجيوتيس ثيودوروبولوس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبدالمنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.



وأكد محمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الاستثمار في الفئات السنية يمثل أولوية في استراتيجية الاتحاد، مشيراً إلى أن بناء قاعدة قوية من اللاعبين يتطلب توفير فرص منتظمة للمنافسة واكتساب الخبرات.



وقال إن الاتحاد ينظر إلى كل مشاركة في هذه المرحلة باعتبارها محطة مهمة في مسيرة اللاعب وفرصة لتقييم مستواه وتحديد جوانب التطوير، مع توفير بيئة تنافسية تساعد الناشئين على تطبيق ما يكتسبونه في التدريبات والتعامل مع أساليب فنية متنوعة، بما يضمن إعداد اللاعبين وفق مسار واضح وصولاً إلى المنتخبات الوطنية.



وعكست المشاركة الدولية الواسعة المكانة التي رسختها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على الأجندة الرياضية العالمية، حيث توافد لاعبون ولاعبات من مختلف أنحاء العالم برفقة آبائهم وأمهاتهم وأفراد أسرهم، للمشاركة في المنافسات وخوض تجربة رياضية وعائلية متكاملة.

ويعكس هذا الحضور جاذبية أبوظبي وجهة عالمية للبطولات الكبرى، وما تتمتع به من مقومات تنظيمية وسياحية تستقطب الرياضيين وعائلاتهم، فيما تسهم الأجواء المصاحبة للمنافسات في تعزيز التواصل بين الثقافات وترسيخ قيم التقارب والاحترام، وتوسيع الأثر المجتمعي والسياحي للبطولة.



وشهدت منافسات اليوم تتويج أصحاب المراكز الأولى، بعد نزالات اتسمت بالندية والمستوى الفني المرتفع حتى اللحظات الأخيرة.



وأعربت اللاعبة مريم السويدي، من نادي شباب الأهلي دبي، الحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات الحزام الأصفر لفئة الناشئات وزن 75 كجم، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، مؤكدة أن تجربتها ستشكل حافزاً لمواصلة التدريب والعودة في النسخة المقبلة للمنافسة على الميدالية الذهبية.



من جانبه، أعرب اللاعب باتريك باركر، من أكاديمية غرايسي بارا أنغولا، المتوج بذهبية الحزام البرتقالي لفئة الناشئين وزن 50 كجم، عن سعادته بإحراز اللقب، مؤكداً أن المنافسات في أبوظبي أتاحت له فرصة الاحتكاك بلاعبين من مختلف دول العالم، معرباً عن تطلعه للمشاركة مجدداً في النسخة المقبلة.



وتختتم غداً الجمعة منافسات الناشئين والشباب، على أن ينطلق يوم السبت مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ضمن البرنامج المتواصل للبطولة حتى 21 نوفمبر الجاري.