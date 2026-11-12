نجوم العالم يظهرون في «أبوظبي للترايثلون» غداً

تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في جزيرة الحديريات.

وتقام البطولة ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، بالتزامن مع استضافة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات – أبوظبي 2026، في حدث رياضي يجمع بطولتين عالميتين بارزتين في وجهة واحدة.

وتبدأ المنافسات بسباقات السرعة الفردية لنخبة السيدات والرجال، على أن تقام بعد غد منافسات التتابع المختلط للفرق الوطنية، وسط تنافس قوي لحصد نقاط التأهل إلى الألعاب الأولمبية، وتعزيز المراكز في التصنيف العالمي للترايثلون، إلى جانب الفوز بالجوائز المالية المخصصة للبطولة.

وتدافع الألمانية ليزا تيرتش عن لقبها في سباق السيدات بأبوظبي، وسط منافسة مرتقبة مع مواطنتها لورا ليندمان، واللوكسمبورغية جان ليهير، والأمريكية جوان جورجينسن، بطلة النسخة الافتتاحية في أبوظبي عام 2015.

ويسعى النيوزيلندي هايدن وايلد إلى الدفاع عن لقبه في منافسة الرجال، في مواجهة قوية مع الأسترالي ماثيو هاوزر، بطل العالم، إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الترايثلون على المستوى الدولي.

وستتواصل المنافسات بعد غد بإقامة سباق التتابع المختلط، بمشاركة فرق وطنية، حيث يخوض كل مشارك مسافات قصيرة من السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، قبل تسليم المنافسة إلى زميله التالي، في سباق يتميز بالسرعة والتشويق وتبادل المراكز حتى خط النهاية.

وبالتزامن مع البطولة، تستضيف جزيرة الحديريات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات – أبوظبي 2026، التي تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة رياضيين من 45 دولة في منافسات تشمل ست رياضات، وتبدأ المنافسات ببطولة العالم للدواثلون، على أن تختتم الأحد المقبل بإقامة بطولتي العالم للترايثلون للمسافات الطويلة والأكوابايك.

كما يتيح الحدث المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية يوم السبت 21 نوفمبر، من خلال سباقات الجري الترفيهية لمسافتي 1 و3 كم، والسباقات التنافسية لمسافتي 5 و10 كم، إلى جانب ترايثلون الحديريات للجيل الجديد، المخصص للأطفال من 4 إلى 16 عاماً.