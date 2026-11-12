وفاء لذكرى والده.. لاعب مصري واعد يتألق في «أبوظبي العالمية للجوجيتسو»

يحمل لاعب الجوجيتسو المصري عبد الحميد دغينو، البالغ من العمر 11 عاماً، حلماً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ يخوض مشواره في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا، مدفوعاً برغبة في تحقيق الإنجازات وإهدائها إلى روح والده الراحل، الذي كان أول من شجعه على ممارسة اللعبة قبل أن يُتوفى في أغسطس 2021.



ويمثل عبد الحميد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونجح، رغم صغر سنه، في تحقيق 57 انتصاراً ،خلال مسيرته الرياضية، وتوج بالميدالية الذهبية ضمن فئة البراعم، والحزام الرمادي، وزن 34 كجم، في النسخة الحالية من البطولة، في إنجاز يعكس موهبته والتزامه بالتدريب، ويجسد إصراره على مواصلة الحلم، الذي بدأه برفقة والده.



وبدأت رحلة عبد الحميد مع الجوجيتسو بدعم من والده، الذي حرص على متابعته وتشجيعه منذ خطواته الأولى، قبل أن يشكل رحيله نقطة تحول في حياته، حيث اختار مواصلة التدريب وتطوير مستواه، وفاء للحلم الذي جمعهما.



ويتدرب اللاعب تحت إشراف المدرب الإماراتي إبراهيم الحوسني، وشارك في العديد من البطولات، من أبرزها بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي وصفها بأنها أفضل بطولة خاض منافساتها، قائلاً: «كانت أفضل بطولة قدمت فيها أداء مميزاً».



وأكد عبد الحميد أن ما حققه من انتصارات جاء ثمرة للجهد المتواصل والدعم الذي تلقاه من مدربيه، موضحاً: «بذلت جهداً كبيراً لتحقيق هذه الانتصارات، وحظيت بمساعدة المدربين، لذلك أشكرهم وأشكر كل من شجعني ودعمني».



وعن الدافع الأكبر في مسيرته الرياضية قال: «أريد الفوز بجميع البطولات من أجل إهدائها لروح والدي».



ويشكل تتويج عبد الحميد بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو محطة جديدة في مسيرته الرياضية، وحافزاً لمواصلة تطوير مستواه، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وفاء لذكرى والده، الذي كان أول من شجعه على ممارسة هذه الرياضة، ليبقى حلم الفوز بالألقاب وإهدائها إلى روحه الدافع الأكبر وراء طموحاته على بساط الجوجيتسو.