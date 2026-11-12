استعداداً لبطولة العالم للوزن الثقيل.. انطلاق أسبوع النزال لـ«PFL» في دبي السبت

انطلقت في دبي فعاليات أسبوع النزال لرابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة البطولة العالمية المرتقبة، التي تقام السبت، في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم.



وبدأت فعاليات أسبوع النزال، أمس، بالتمارين المفتوحة للمقاتلين على شاطئ «كايت بيتش» بدبي، حيث أُتيحت الفرصة للجماهير وعشاق الرياضات القتالية لمتابعة استعدادات النجوم المشاركين في البطولة عن قرب، في أجواء رياضية وتفاعلية، تعكس الاهتمام المتزايد برياضات الفنون القتالية المختلطة في دبي.



ويقام أسبوع النزال بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين، في مقدمتهم الروسي فاديم نيمكوف، حامل لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، ومواطنه سيرجي بيلوستيني، المصنف الثالث في الرابطة، اللذان يلتقيان في النزال الرئيسي للدفاع عن الحزام العالمي.



كما يشارك في الحدث البلجيكي باتريك حبيرورا، والمصري عمر الدفراوي، اللذان يتواجهان في النزال الرئيسي المشترك لفئة وزن الوسط، إلى جانب عدد من المقاتلين المشاركين في بقية النزالات.



وتتواصل الاستعدادات يوم غد الجمعة، بإقامة مراسم الوزن الرسمية للمقاتلين والمواجهات المباشرة الأخيرة قبل دخول القفص، للتأكد من جاهزية المشاركين، واستيفائهم متطلبات الأوزان المعتمدة، تمهيداً لانطلاق المنافسات.



وتبلغ فعاليات أسبوع النزال ذروتها، يوم السبت، مع إقامة ليلة النزالات العالمية، التي يتصدرها النزال المرتقب على حزام بطولة العالم للوزن الثقيل بين نيمكوف وبيلوستيني، إلى جانب مجموعة من المواجهات القوية، التي تجمع نخبة من المقاتلين الدوليين.



وتُعد هذه البطولة النسخة الرابعة، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين في دبي، والأولى منذ اندماجها مع مؤسسة «موست فاليوابل بروموشنز»، في إطار التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بما يسهم في استقطاب المزيد من الأحداث الرياضية العالمية، وتعزيز السياحة الرياضية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية الكبرى ووجهة مفضلة لنجوم الرياضات القتالية، وجماهيرها من مختلف أنحاء العالم.