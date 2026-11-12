ديرون وتايلور براون تجددان صراعهما على لقب «ترايثلون T100 دبي»

تتجدد المنافسة المثيرة بين السويسرية جولي ديرون والبريطانية جورجيا تايلور براون على صدارة الترتيب العام لسلسلة سباقات الترايثلون T100، عندما تتواجه النجمتان بعد غداً السبت، في الفعالية العالمية التي تحتضنها دبي في منطقة الممزر، في محطة مهمة باعتباره آخر سباق تُحتسب نقاطه قبل نهائي بطولة العالم المقرر إقامته الشهر المقبل في قطر، وسط صراع محتدم لا يفصل فيه بين اللاعبتين سوى ثلاث نقاط.

وتعد هذه النسخة الثالثة من الفعالية التي تقام بتنظيم ودعم من منظمة محترفي الترايثلون «PTO»، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لتحدي دبي للياقة، وتشهد عطلة نهاية الأسبوع مشاركة أكثر من 3000 رياضي من الهواة يمثلون ما يزيد على 50 جنسية، في مجموعة متنوعة من السباقات التي تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وتتصدر ديرون، حاملة لقب بطولة دبي العام الماضي والحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، الترتيب العام برصيد 64 نقطة، بعد فوزها بسباق فانكوفر في أغسطس الماضي، فيما تحتل تايلور براون، صاحبة أكبر رصيد من الميداليات الأولمبية بين لاعبات الترايثلون البريطانيات، المركز الثالث برصيد 61 نقطة، عقب تحقيقها أول انتصار لها في سلسلة T100 بمدينة بامبلونا الإسبانية في مايو الماضي.

وتتوسط السويسرية إيموجين سيموندز اللاعبتين في الترتيب العام برصيد 62 نقطة، لكنها لن تشارك في بطولة دبي، ما يعني بقاء رصيدها دون تغيير قبل التوجه إلى نهائي قطر.

وخاضت كل من ديرون وتايلور براون سباقين فقط خلال الموسم الحالي، ما يمنحهما فرصة إضافة نتيجة ثالثة إلى رصيدهما في دبي، حيث تُحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعبة في سباقات T100 ضمن المنافسة على اللقب، إلى جانب نتيجة نهائي قطر، الذي يمنح الفائزة 55 نقطة، مقارنة بـ35 نقطة في السباقات الاعتيادية.

تدخل جولي ديرون سباق دبي بمعنويات مرتفعة، بعدما احتلت المركز الثالث في الترتيب العام لسلسلة T100 عام 2024، ثم حلت وصيفة في الموسم الماضي، لتواصل تطورها اللافت على مستوى المنافسات العالمية.

وتصل النجمة السويسرية إلى دبي بعد خوض أحد أكثر فصول مسيرتها ازدحاماً بالمنافسات خلال فصل الخريف، إذ أحرزت المركز الثاني في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 في مدينة نيس الفرنسية خلال سبتمبر الماضي، قبل أن تحقق المركز الثالث في أول مشاركة لها ببطولة العالم للرجل الحديدي في كونا خلال أكتوبر

تتطلع جورجيا تايلور براون، التي أنهت بطولة دبي العام الماضي في المركز الرابع، إلى مواصلة نتائجها القوية هذا الموسم، بعدما أضافت إلى انتصارها في سلسلة T100 فوزاً بإحدى جولات سلسلة بطولة العالم للترايثلون في مدينة كارلوفي فاري.

تشارك البريطانية كيت وو، حاملة لقب بطولة العالم للترايثلون T100، في سباق دبي بعدما غابت عن أول سباقين للسيدات هذا الموسم بسبب إصابة في عضلة الساق، قبل أن تعود إلى المنافسات وتحرز المركز الثاني خلف ديرون في فانكوفر.

تشهد نسخة هذا العام انتقال منافسات دبي T100 إلى منطقة الممزر للمرة الأولى، بعد إقامتها خلال العامين الماضيين في منطقة ميدان، في خطوة تقدم مساراً جديداً يجمع بين الواجهة البحرية والمعالم الحضرية البارزة في دبي.

وتنطلق مرحلة السباحة من شاطئ حديقة الممزر، فيما تمتد مرحلة الدراجات الهوائية عبر طرق مغلقة مروراً بميناء الحمرية وجزر دبي، وعبور جسر إنفينيتي، وصولاً إلى مناطق قريبة من ميناء راشد والسفينة الشهيرة «كوين إليزابيث 2»، مع إطلالات على برواز دبي وبرج خليفة.

أما مرحلة الجري، فتقام على المسارات المظللة داخل حديقة شاطئ الممزر، إلى جانب ممشى الكورنيش الجديد.

تشهد منافسات السبت أيضاً إقامة سباق الرجال المحترفين، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الترايثلون العالميين، يتقدمهم النيوزيلندي هايدن وايلد، حامل لقب بطولة العالم لترايثلون T100.

وينطلق سباق الرجال عند الساعة 10:03 صباحاً، قبل 5 دقائق من انطلاق سباق السيدات، على أن يتشارك المشاركون في السباقين المسار ذاته.

لا تقتصر فعاليات عطلة نهاية الأسبوع في دبي T100 على المنافسات الرياضية، إذ يتيح الحدث للجماهير فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة في منطقة الممزر، مع دخول مجاني للمشاهدين طوال أيام الحدث

كما تشهد القرية حضوراً تفاعلياً للشركاء، من بينهم «مورتن» و«وولفيز»، إلى جانب مواقع مخصصة لالتقاط الصور ومناطق لتشجيع الرياضيين.

ويتيح تصميم المسار للجماهير متابعة المنافسات من عدة مواقع، حيث تبدأ مرحلة السباحة على الشاطئ، بينما يمر مسار الجري عبر حديقة الممزر في عدة دورات، ما يمنح المشجعين فرصة مشاهدة الرياضيين أكثر من مرة خلال السباق.

وبالنسبة للجماهير التي تتابع المنافسات من منازلها، يُنقل سباق السيدات مباشرة ومجاناً عبر منصة TriathlonLive.io والقناة الرسمية لسلسلة T100 على «يوتيوب»، إلى جانب شبكة «بي إن سبورتس» في منطقة الشرق الأوسط.

البرنامج الزمني للحدث:

الجمعة 13 نوفمبر: سباق الأكواثلون للمدارس.

السبت 14 نوفمبر: سباق الترايثلون للمسافة الأولمبية عند الساعة 6:45 صباحاً، يليه سباق الرجال المحترفين عند الساعة 10:03 صباحاً، ثم سباق السيدات المحترفات عند الساعة 10:08 صباحاً.

الأحد 15 نوفمبر: سباق الهواة لمسافة 100 كيلومتر عند الساعة 6:45 صباحاً، يليه سباق المسافة القصيرة «سبرينت» عند الساعة 10:45 صباحاً.