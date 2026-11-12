مبادرة «ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي» السبت



سيحظى محبو الألعاب الإلكترونية في دبي بفرصة اختبار مجموعة من الألعاب التي يجري تطويرها محلياً قبل طرحها تجارياً، والمساهمة بآرائهم في تكوين صورتها النهائية، وذلك من خلال مبادرة «ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي» التي ينظّمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، بعد غداً السبت، بمشاركة عدد من مطوري الألعاب الإلكترونية المحليين والاستوديوهات واللاعبين الذين سيجمعهم الحدث ضمن منصة تفاعلية تسلّط الضوء على المواهب الإبداعية والابتكارات التي تشكّل ملامح قطاع الألعاب الإلكترونية المتنامي في الإمارة.



تأتي الفعالية، التي ستمتد من الساعة 2:00 ظهراً حتى 6:00 مساءً بمقر مجلس دبي للإعلام، في سياق جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، بينما تقدم المبادرة فرصة نموذجية للمطورين المحليين لعرض ألعابهم التي لا تزال قيد التطوير، والحصول على آراء اللاعبين بصورة مباشرة، من خلال مراقبة تفاعل اللاعبين، وفهم تفضيلاتهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين قبل طرحها في الأسواق.



علاوة على ذلك، تمثل المبادرة ميزة غير مسبوقة للاعبين لاختبار 10 ألعاب جديدة ثنائية وثلاثية الأبعاد والتي لم يتم طرحها بعد تجارياً، ليكونوا بذلك أول من اطلع على تلك الألعاب، بل أول ما شارك في اختبارها بصورة عملية، من خلال دعوة مفتوحة للمشاركة بالمجان في الحدث، سواء للمطورين أو اللاعبين، شرط التسجيل أولاً. وتتضمن هذه الألعاب -التي ابتكرها مطورون محليون واستوديوهات مستقلة- أفكاراً أصلية مستوحاة من الثقافة والتراث الشعبي العربي، فيما تدور أحداث بعضها في دولة الإمارات.



وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «تتيح الفعالية للمطورين المحليين فرصة عرض ألعابهم والحصول على آراء قيّمة من اللاعبين، ما يساعدهم على الارتقاء بأعمالهم وتحسينها. ومن خلال الاستفادة من بيئة دبي المتميزة التي تعزز التواصل المهني في هذا القطاع، تهدف المبادرة إلى توطيد التعاون بين المطورين واللاعبين، ودعم ابتكار ألعاب أصلية عالية الجودة. وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منظومة ألعاب في دبي قادرة على المنافسة عالمياً، نعتزم تنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة. لذا، ندعو جميع المبدعين في مجال الألعاب الإلكترونية، وكذلك عشاق هذه الألعاب في دبي، للانضمام إلينا».



وتدعم هذه الخطوة جهود الهيئة في تعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك تماشياً مع رؤية مجلس دبي للإعلام الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال. وتوفر المبادرة للمطورين الناشئين والاستوديوهات المستقلة فرصاً للتواصل مع الجمهور، واستعراض إبداعاتهم، واستكشاف آفاق المشاركة في فعاليات مستقبلية؛ وهو ما يدعم جهود مجلس دبي للإعلام في مجال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية بدبي.