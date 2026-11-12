210 لاعبين ولاعبات في بطولة الحبتور المحلية للتنس

تُسحب الأربعاء المقبل، في فندق الحبتور جراند بدبي، قرعة النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس، التي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة قياسية بلغت حتى الآن 210 لاعبين ولاعبات من المواطنين والمقيمين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى الاثنين المقبل، 16 نوفمبر، ما يتيح إمكانية ارتفاع عدد المشاركين في النسخة الجديدة، التي تشهد منافسات في 11 فئة عمرية وتنافسية، ضمن جهود توسيع قاعدة ممارسة التنس في الدولة.

وتشمل المنافسات فئات الأولاد والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، وفئة الماسترز للرجال فوق 35 عاماً.

ومن المقرر أن تعتمد اللجنة المنظمة، عقب إجراء القرعة في 18 نوفمبر، الجدول الرسمي للمباريات وتوزيع اللاعبين واللاعبات على مختلف الفئات.

وتُنظم البطولة بالتعاون بين مجموعة الحبتور واتحاد الإمارات للتنس، بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة اللعبة، وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، واكتشاف مواهب جديدة قادرة على دعم المنتخبات الإماراتية.

وتحظى البطولة باهتمام مجموعة الحبتور، التي دأبت على تنظيمها بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، في إطار جهودها لدعم اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وتستقطب البطولة سنوياً لاعبين ولاعبات من مختلف الأعمار والمستويات، وتوفر فرصة للمواهب الناشئة لاكتساب الخبرة التنافسية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الهواة للمشاركة في منافسات منظمة.