أنس جابر: حلم التتويج بلقب ويمبلدون ما زال يراودني (فيديو)

أكدت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، أن حلم التتويج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية لا يزال يراودها، رغم خسارتها المباراة النهائية مرتين، مشددة على أنها تستحق إحراز أحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وتواصل العمل لتحقيق هذا الهدف، بالتزامن مع استعداداتها للعودة إلى منافسات رابطة محترفات التنس العام المقبل، بعد توقف مؤقت للتفرغ للأمومة.

وقالت جابر، في تصريحات صحافية لـ«البيان»: «أعتقد أنني أستحق التتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى. أعمل كثيراً من أجل تحقيق هذا الحلم، وآمل أن أنجح في الوصول إليه».

وأضافت: «هناك لاعبات كثيرات يتمنين الوصول إلى المباريات النهائية التي بلغتها، لكنهن لم يتمكنّ من ذلك. أؤمن بأن كل شيء مكتوب ومقدر، وأنا راضية عما حققته، لكنني لا أزال أطمح إلى الفوز بلقب كبير».

وكانت جابر بلغت نهائي ويمبلدون للمرة الأولى عام 2022، عندما خسرت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-3 و2-6 و2-6، قبل أن تخسر نهائي النسخة التالية عام 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد، بواقع 4-6 و4-6.

كما بلغت التونسية نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، وخسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين دون رد، لتصبح أول لاعبة عربية تبلغ ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

ورفضت جابر اعتبار خسارتها المباريات النهائية الثلاث دليلاً على سوء الحظ، مؤكدة أنها تنظر بإيجابية إلى مسيرتها، وتعد الوصول إلى هذه المرحلة إنجازاً في حد ذاته، دون أن يعني ذلك تخليها عن حلم التتويج.

وتستهدف جابر العودة إلى المنافسات الرسمية خلال الربع الأول من عام 2027، بعدما ابتعدت مؤقتاً عن الملاعب للتفرغ للأمومة ورعاية طفلها.

وأوضحت أنها استأنفت تدريباتها في يوليو الماضي، لكنها لا تزال تتأقلم مع التغيرات البدنية التي أعقبت الولادة، معتبرة أن العودة تمثل تحدياً جديداً في مسيرتها.

وقالت إن تجارب اللاعبات اللواتي عدن إلى المنافسات بعد الإنجاب تمنحها الثقة في قدرتها على استعادة مستواها، رغم الصعوبات التي ترافق هذه المرحلة.

وأكدت جابر أنها لا تفكر في الاعتزال، وأن طموحها يتمثل في العودة بمستوى أفضل من السابق، واستعادة مكانها بين أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي، إلى جانب تحقيق حلمها بالتتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى.