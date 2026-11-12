تأهل ليبرون وأوغسبورغر ونافارو ودي نينو إلى دور الـ 16 لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»

واصل أبرز اللاعبين المصنفين تقدمهم في بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، بعدما شهد اليوم الثاني من منافسات الأدوار الرئيسية مواجهات قوية في دور الـ32 للرجال والسيدات، أسفرت عن تأهل عدد من أبرز نجوم اللعبة إلى دور الـ16، وسط منافسة حافلة بالإثارة والندية.

تصدر الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنفان الثاني في البطولة، أبرز المتأهلين في منافسات الرجال، بعدما قلبا تأخرهما أمام الإسبانيين مانويل كاستانيو وبابلو هيرنانديز ألفاريز إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 4-6 و6-3 و6-3، في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات.

كما نجح الثنائي الأرجنتيني الإسباني المكون من مارتن دي نينو وفرانسيسكو نافارو، المصنف الرابع، في حجز بطاقة التأهل بعد مواجهة قوية أمام الإسبانيين ماكسيمو أراغون هيريرا وألفارو روغلان بونس، حسمها بنتيجة 6-0 و4-6 و6-2.

في بقية مواجهات الرجال، تأهل الإسباني خافي غونزاليس والبرازيلي لوكاس كامبانيولو، المصنفان السابع، بفوزهما على الإسبانيين خافي غونزاليس وخافي رويز غونزاليس بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و7-5.

كما واصل الأرجنتينيان خوان تيلو ومارتن آرس، المصنفان الثامن، مشوارهما بفوزهما على الإيطالي فلافيو دومينغيز والإسباني إينيغو ساغر 6-4 و6-4، فيما تغلب الإسبانيان إدواردو ألونسو وأيتور غوني لاكابي، المصنفان التاسع، على مواطنيهما تيو زاباتا وألفارو نارانخو مارتينيز بنتيجة 6-3 و6-4.

حجز الأرجنتيني فالنتينو ليباك ومواطنه غونزالو ألفونسو، المصنفان العاشر، مقعدهما في الدور المقبل، بعد فوزهما على الأرجنتيني لوتشيانو أغويري والإسباني بابلو ليخو بنتيجة 6-3 و6-4.

وشهدت المنافسات أيضاً تأهل الإسبانيين فرانشيسكو غيريرو وخافيير ليال، المصنفين السادس، بعد فوزهما على الأرجنتيني فيديريكو كاييخا والإسباني خافيير روميرا بارسيلو بنتيجة 6-3 و6-4.

في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات، حقق الإيطالي فيديريكو أباتي والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو الفوز على الإسبانيين ألفارو رويز غراندوس وخافيير غارسيا، المصنفين الثالث عشر، بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4.

في منافسات السيدات، تأهلت الأرجنتينية كلوديا ينسن والإسبانية تمارا إيكاردو ألكوريسا، المصنفتان السادسة، بعد فوزهما على الإسبانية نوريا رودريغيز كاماتشو والإيطالية جورجيا دال بوتسو بنتيجة 6-2 و6-3.

كما نجحت البرتغالية صوفيا أراوخو والإسبانية مارتا أورتيغا غاييغو، المصنفتان الخامسة، في قلب تأخرهما أمام الإسبانية أرانثا أورتيز غاسكو والأرجنتينية مارتينا فيريرا إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-0.

وواصلت الإسبانيتان مارتا غينارت إسبانيا وأرانثا ألونسو دي فيا، المصنفتان السابعة، مشوارهما بالفوز على مواطنتيهما خيمينا مونتيس كابروخا ومارتا باريرا دي لا فوينتي بنتيجة 7-5 و6-2.

وتأهلت الإسبانيتان خيمينا فيلاسكو بوستيغيّو وراكيل أوخينيو باريرا بعد فوزهما على الإيطالية كارولينا أورسي والإسبانية باتريسيا ياغونو زيلينسكي بمجموعتين دون مقابل، حُسمتا بشوطي كسر التعادل بنتيجة 7-6 و7-6.

كما تأهلت الإسبانيتان نوريا كانوفاس باريديس ومارينا لوبو بفوزهما على مواطنتيهما بياتريس كالديرا سانشيز وكارمن غويناغا غارسيا بنتيجة 6-3 و6-0، فيما تغلبت الإسبانيتان مارتا تالافان وسارة سايث فاييخو على مواطنتيهما نوريا أغويلار كاريو وكارلا إسكاسينا مونتيرو بنتيجة 6-4 و6-2.

وتواصل منافسات البطولة مواجهات دور الـ16، وسط ترقب لمزيد من اللقاءات القوية مع تقدم أبرز المصنفين نحو الأدوار الحاسمة، في البطولة التي تجمع نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات البادل على مستوى العالم.