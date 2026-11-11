معاذ وائل يحرز برونزية الملاكمة في أولمبياد الشباب «داكار 2026»



أحرز معاذ وائل، لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليرتفع رصيد الإمارات إلى خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.



وجاء تتويج معاذ عقب وصوله إلى الدور نصف النهائي، حيث واجه البريطاني مايكل موغان، الذي حسم النزال لصالحه بنتيجة 5-0، ليختتم لاعب منتخبنا مشواره باعتلاء منصة التتويج.



وكان ملاكمنا معاذ وائل قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي، ليضيف برونزية الملاكمة إلى حصيلة الإمارات التي تضم ذهبية ريان ملحان في الريشة الطائرة، وذهبية سعيد عمر في سباق 400 متر، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، وبرونزية عائشة محمد في سباق 400 متر.



كما أحرزت فارسة منتخبنا الوطني علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا، ضمن مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت خلال الدورة، وهي مسابقة منفصلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمية.