«فرجان دبي» تنظم 5 مبادرات رياضية لتعزيز النشاط البدني في الأحياء السكنية

إلهام العوضي: تحدي الـ100 مليون خطوة يدعم مستهدفات الخطة الرياضية لدبي 2033.

تشارك مؤسسة فرجان دبي في النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة 2026، والتي تقام تحت شعار «مستعد لتحدي 30×30»، من خلال تنظيم 5 فعاليات ومبادرات رياضية ومجتمعية على مدار شهر نوفمبر، تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتُسهم في تشجيع أفراده على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، وترسيخ حضور الرياضة في الأحياء السكنية.

وتشمل الفعاليات «تحدي الـ100 مليون خطوة بين الفرجان»، و«تحدي فرجان دبي للبادل»، وفعالية «فرجان رن Ferjan Run» للركض المجتمعي، إلى جانب تدريبات نادي الفرجان لكرة القدم للأطفال والناشئين، بالإضافة إلى تحدي Hybrid في جيم أوكسجين، بما يوفّر خيارات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الأعمار ومستويات النشاط البدني.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع الدورة الجديدة من تحدي دبي للياقة، التي تحتفي بمرور عشرة أعوام على المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2017، بهدف ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

100 مليون خطوة

وتطلق فرجان دبي تحدياً مجتمعياً للمشي خلال شهر نوفمبر، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشط، ومساعدتهم على زيادة معدلات الحركة اليومية من خلال الوصول إلى 100 مليون خطوة عبر منافسات أسبوعية وجوائز تحفيزية للمشاركين.

كما تنظم المؤسسة «تحدي فرجان دبي للبادل» خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، بمشاركة فرق من مختلف المناطق، في بطولة تجمع أبناء الفرجان ضمن منافسات ودية، وتعزّز التواصل بين الجيران من خلال الرياضة، في حين تمثل فعالية «Ferjan Run» التي تقام بالتعاون مع OFC وOxygen، مساحة مجتمعية للركض تجمع سكّان الأحياء وتشجّع مختلف أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

وفي إطار دعم ممارسة الرياضة لدى الأطفال والناشئين، يواصل نادي الفرجان لكرة القدم تنظيم التدريبات والبطولات الداخلية في حديقة المزهر 2، وحديقة عود المطينة، وحديقة الورقاء 3، وحديقة الورود ند الشبا 4، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة البرشاء جنوب، بهدف تطوير مهارات اللاعبين الصغار، واكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز روح الفريق والتنافس الإيجابي بين المشاركين.

وبجانب ذلك، تنظم فرجان دبي بالتعاون مع جيم أوكسجين تحدياً رياضياً باسم Hybrid يجمع بين تمارين القوة والتحمّل في أجواء تنافسية وحماسية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعزيز اللياقة البدنية وروح التحدي بين المشاركين.

نمط حياة مجتمعي

بدورها، قالت إلهام العوضي، مدير التسويق في فرجان دبي: «نحرص في فرجان دبي على تعزيز حضور الرياضة في الأحياء السكنية، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير فرص سهلة ومناسبة لممارسة النشاط البدني، وتحويل الرياضة إلى جزء من الحياة اليومية للأفراد والأسر. وتأتي مشاركتنا في تحدي دبي للياقة امتداداً لهذا التوجه، من خلال مبادرات تجمع أفراد المجتمع حول أهداف صحية مشتركة، وتمنحهم فرصاً متنوعة للتفاعل والمشاركة، وتعزز الروابط بين سكان الفرجان».

وأضافت: «يمثل تحدي الـ100 مليون خطوة بين الفرجان نموذجاً عملياً لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأسلوب مُبسّط وفي محيطهم السكني؛ إذ يتيح لهم المشاركة في نشاط يومي يسهل دمجه في روتينهم، ويعزّز ثقافة الحركة والتفاعل بين الجيران. كما تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات الخطة الرياضية لدبي 2033، التي تضع المجتمع ضمن ركائزها الرئيسية، وتسعى إلى تشجيع أفراده على ممارسة الرياضة وجعل النشاط البدني أسلوب حياة مستداماً».

وتابعت: «نعتز بالاستجابة الواسعة التي تحظى بها المبادرات المجتمعية التي تنظمها فرجان دبي، ونسعى من خلال الفعاليات الخمسة إلى توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لاختيار الأنشطة التي تناسب اهتماماتها وقدراتها. كما نرحب بمشاركة جميع أفراد المجتمع في المبادرات والمسابقات، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين في المسابقات المختلفة، بما يسهم في تحفيز المشاركة وتعزيز روح التنافس الإيجابي، وترسيخ الرياضة بوصفها مساحة تجمع أفراد المجتمع وتدعم جودة حياتهم».