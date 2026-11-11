أحمد الفهيم يجمع بين الفورمولا المائية والترايثلون في «دبي T100»



يستعد البطل الإماراتي أحمد الفهيم، سائق فريق الفيكتوري المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، لخوض تحدٍ رياضي جديد من خلال مشاركته في ترايثلون دبي T100، الذي يقام في حديقة شاطئ الممزر في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

ويسعى الفهيم لمواصلة مسيرته الرياضية التي نجح خلالها في الجمع بين المنافسة على أعلى المستويات العالمية في الرياضات البحرية وسباقات الترايثلون، في نموذج للرياضي الإماراتي الذي جعل من الرياضة أسلوب حياة يتجاوز حدود المنافسات والبطولات.

مشاركة ثالثة

ويشارك الفهيم في الحدث للمرة الثالثة، إذ يستعد للمنافسة في سباق المسافة الكاملة البالغة 100 كيلومتر، وتشمل السباحة والدراجات الهوائية والجري، وسط تطلعات لتقديم أداء مميز يعكس جاهزيته البدنية وشغفه المتواصل بهذه الرياضة.



وانضم الفهيم إلى فريق «فيكتوري تيم»، الذي يتخذ من دبي مقراً له عام 2018، حيث حقق انتصارات في سباقات فئة «F4»، قبل أن يشارك لأول مرة في بطولة العالم للزوارق السريعة «F1H2O» عام 2023.

وفي عام 2015، بدأ ممارسة رياضة الترايثلون، ونجح بعد عامين في التأهل لبطولة العالم «آيرون مان 70.3»، كما مثّل الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018. وإلى جانب مسيرته في السباقات، يشغل الفهيم منصب رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير المواهب في مجلس دبي الرياضي.



وأكد الفهيم أن مشاركته المرتقبة في ترايثلون دبي T100، تمثل فرصة جديدة لتحدي الذات واختبار قدراته البدنية، معرباً عن حماسه للعودة إلى أجواء المنافسة في هذا الحدث العالمي، وقال: «أشعر بحماس كبير للمشاركة للمرة الثالثة في دبي T100، خصوصاً أن السباق يقام في دبي ويمنحنا فرصة للمنافسة إلى جانب رياضيين من مختلف أنحاء العالم، بالنسبة لي، المشاركة لا تتعلق فقط بتحقيق نتيجة، وإنما بمواصلة التحدي وتطوير المستوى، والأهم تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في حدث رياضي عالمي».

توقف

مرّ الفهيم بفترة توقف عن ممارسة الرياضة بسبب الإصابات، إذ تسببت إصابته بكسر في الورك عام 2020 في توقفه عن الجري، وعندما عاد إلى التدريبات، حال كسر في الكتف دون قدرته على السباحة.



وعن تلك الفترة، أضاف الفهيم: ركزت على ركوب الدراجات وشاركت في العديد من سباقات الطرق، لكنني خففت من وتيرة ذلك لاحقاً نظراً لارتفاع احتمالية التعرض لحوادث. وبما أنني أشارك في سباقات الفورمولا وان مع فريق فيكتوري، حيث لا مجال للخطأ، لم أستطع المخاطرة. لذا، عدت إلى رياضة الترايثلون لأنها أكثر أماناً من حيث طبيعة السباقات. بدأت ببطء، والآن أزيد من وتيرة تدريباتي؛ فهذه هي سنتي الثالثة منذ عودتي».



يذكر أن الفهيم شارك في فئة سبرينت خلال النسخة الأولى من سباق «دبي T100» في عام 2024، قبل أن ينتقل للمشاركة في سباق الـ 100 كيلومتر في العام التالي.