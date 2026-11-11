جودو الإمارات يبدأ مشواره في «جائزة زغرب الكبرى» الجمعة

يفتتح منتخب الإمارات للجودو مشاركته في بطولة «جائزة زغرب الكبرى»، بعد غد الجمعة، بخوض منافسات الوزن الخفيف عبر اللاعب بيان نارمند في وزن تحت 66 كجم، بمشاركة 48 لاعباً، واللاعبة نغيريل أويو في وزن تحت 57 كجم، بمشاركة 33 لاعبة.

وتُجرى غداً الخميس قرعة المنافسات عبر تقنية الفيديو، فيما تقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد الكرواتي للجودو، وإشراف الاتحاد الدولي، في صالة زغرب الرياضية، بمشاركة 492 لاعباً ولاعبة يمثلون 68 دولة.

وأوضح اتحاد الإمارات للجودو أن بعثة المنتخب تصل غداً إلى العاصمة الكرواتية زغرب، قادمة من كازاخستان، عقب انتهاء المعسكر التحضيري، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو.

وتضم البعثة المدرب فيكتور سيكتروف، وأربعة لاعبين ولاعبة، هم بيان نارمند في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف في وزن تحت 81 كجم، ومحمد عمر جاد في وزن تحت 90 كجم، ونغيريل أويو في وزن تحت 57 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أهمية تقديم مستويات فنية متميزة في البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي، والاستفادة من فترة الإعداد السابقة في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن المشاركة تأتي ضمن برنامج البطولات الدولية للمنتخب، بهدف المنافسة على المراكز الأولى، وحصد النقاط التأهيلية، والمحافظة على المكتسبات التي حققها في التصنيف الدولي.