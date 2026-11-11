فقد ساقه في حادث مروري.. الجوجيتسو يعيد البرازيلي سيلفا إلى المنافسات

يشارك البرازيلي أليكس فلافيو أوليفيرا سيلفا، البالغ من العمر 36 عاماً، في منافسات الباراجوجيتسو للرجال ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بعد رحلة بدأت بحادث مروري أدى إلى بتر ساقه اليمنى، قبل أن يجد في الرياضة فرصة لاستعادة نشاطه وثقته بنفسه.

وتعود بداية قصة سيلفا إلى عام 2020، عندما تعرض لحادث مروري تسبب في تهشم قدمه اليمنى، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه لإنقاذ حياته، بعدما كان قد خدم في البحرية البرازيلية برتبة رقيب من الدرجة الثالثة.

وبعد مغادرته المستشفى، واجه سيلفا صعوبة في التأقلم مع حياته الجديدة، خصوصاً أنه اعتاد النشاط البدني والانضباط خلال سنوات خدمته العسكرية، قبل أن تقوده ابنته الصغيرة أماندا إلى اكتشاف رياضة الجوجيتسو.

وبدأت علاقته باللعبة عندما سجل ابنته في إحدى أكاديميات الجوجيتسو، وأصبح يرافقها إلى التدريبات ويتابع حصصها من خارج البساط، حتى اكتشف أن بإمكانه تنفيذ العديد من الحركات رغم فقدانه ساقه.

وقال سيلفا: «بعد أن سجلت ابنتي في تدريبات الجوجيتسو، بدأت أتابع حصصها، واكتشفت أنني أستطيع أداء الكثير من الحركات».

وفي عام 2023، التحق بأكاديمية «GFTEAM»، ليبدأ ممارسة الجوجيتسو بصورة منتظمة، ويستعيد تدريجياً ثقته بقدراته البدنية، بعدما وجد في الرياضة القتالية وسيلة للعودة إلى النشاط والمنافسة.

وأضاف: «كنت أشعر بحاجة إلى ممارسة إحدى الرياضات القتالية، واكتشفت أنني أستطيع القيام بكل شيء عندما أخلع ساقي الاصطناعية».

ومع استمرار التدريبات، تحولت الجوجيتسو إلى جزء أساسي من حياة سيلفا، وساعدته على تجاوز الصعوبات التي واجهها عقب الحادث، وصولاً إلى المشاركة في البطولات والمنافسة مع لاعبي الباراجوجيتسو.

وتمنحه مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فرصة لاختبار مستواه أمام لاعبين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة تجربته مع الرياضيين الذين تعرضوا لإصابات مماثلة.

وأكد سيلفا أن طموحه يتجاوز تحقيق الانتصارات والميداليات، إذ يسعى إلى تشجيع الأشخاص الذين فقدوا أحد أطرافهم على مواصلة ممارسة الرياضة وعدم التخلي عن أهدافهم.

وقال: «لقد غير الجوجيتسو حياتي، وأظهر لي أنني قادر على القيام بالكثير من الأشياء».

وأضاف: «كثيرون يعتقدون أن التعرض لحادث يؤدي إلى البتر يعني نهاية الطريق، لكنه في الحقيقة مجرد بداية، فما زال بإمكاننا القيام بالكثير من الأشياء بعد ذلك».

ويواصل سيلفا تدريباته ومشاركاته الرياضية، بعدما بدأ مشواره مع الجوجيتسو بمرافقة ابنته إلى الأكاديمية، قبل أن يصبح أحد المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.