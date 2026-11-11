تحديث التطبيق الرسمي لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026، تحديث التطبيق الرسمي للحدث، لتسهيل وصول الجماهير إلى الخدمات والمعلومات الأساسية، وتمكينهم من إدارة تذاكرهم والتخطيط لحضور المنافسات والفعاليات المصاحبة، استعداداً لاستضافة جزيرة ياس للحدث خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويُعد التطبيق المنصة الرسمية للوصول إلى التذاكر الرقمية، إذ يتعين على حاملي التذاكر إبرازها من خلاله للدخول إلى حلبة مرسى ياس ومواقع إقامة حفلات ما بعد السباق.

ويوفر التطبيق البرنامج الكامل لأسبوع السباق، بما يشمل المنافسات على الحلبة والأنشطة الترفيهية في مختلف مرافقها، إلى جانب حفلات «يا سلام» لما بعد السباق، المقدمة من «اتصالات».

كما يتيح للمستخدمين حفظ الفعاليات ضمن قائمة المفضلة، وتلقي إشعارات بشأن أبرز الأنشطة ومواعيدها، بما يساعدهم على تنظيم برنامجهم والاستفادة من التجارب المتاحة خلال الحدث.

ويتضمن التطبيق خاصية للإرشاد المكاني، تُمكّن الجماهير من تحديد وجهاتهم والتنقل بين مرافق الحلبة، والوصول إلى مواقع الفعاليات والخدمات بسهولة.