«فيديو».. أُنس جابر: لن أعتزل.. وأريد أن يشاهدني ابني أتوج بإحدى البطولات الكبرى

اختيار دبي جاء نتيجة الدعم الذي تحظى به الرياضة في الإمارات

أمنيتي أن يكون لدينا أبطال عرب في التنس

صناعة الأبطال تتطلب تخطيطاً طويل الأمد

تطوير التنس العربي يتطلب توفير مسارات واضحة أمام المواهب منذ المراحل الأولى

ضرورة الاستثمار في إعداد المدربين العرب



أكدت نجمة التنس العربي أُنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، أنها لا تفكر في الاعتزال، وتستهدف العودة إلى المنافسات الرسمية خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد فترة ابتعاد عن الملاعب تخللتها تجربة الأمومة، مشددة على أن حلم التتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى لا يزال قائماً، وأنها تطمح إلى استعادة مكانها بين أفضل عشر لاعبات في العالم.



وقالت جابر، التي بلغت ثلاث نهائيات في البطولات الكبرى، في تصريحات لـ «البيان»، إنها استأنفت تدريباتها في يوليو الماضي، لكنها لا تزال تتأقلم مع التغيرات البدنية التي أعقبت الولادة، معتبرة أن العودة إلى المنافسات تمثل تحدياً جديداً في مسيرتها.

وأضافت «لم أحدد موعداً دقيقاً للعودة، لكنه سيكون بالتأكيد العام المقبل، وربما خلال الربع الأول. بدأت التدريبات منذ يوليو، وما زلت أكتشف جسدي بعد الولادة، لأن أموراً كثيرة تغيرت، لكنني مستعدة لهذا التحدي الجديد».



ونفت جابر أن تكون بصدد إنهاء مسيرتها الاحترافية، مؤكدة أن لديها طموحات لم تحققها بعد، وفي مقدمتها إحراز لقب في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسرت نهائي ويمبلدون مرتين عامي 2022 و2023، ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022.



وقالت: «لن أعتزل، لا تزال أمامي سنوات قبل التفكير في الاعتزال. أريد العودة بقوة وبحافز أكبر، وأتمنى أن يشاهدني ابني وأنا ألعب وأتوج بالألقاب».

وأضافت «أريد أن أعود بمستوى أفضل من السابق، وأن أكون مجدداً بين أفضل عشر لاعبات في العالم. وبالتأكيد، لا يزال حلم الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى يراودني، وأعمل كثيراً من أجل تحقيقه».



ورفضت النجمة التونسية اعتبار خسارتها النهائيات الثلاثة دليلاً على سوء الحظ، مشيرة إلى أن بلوغ هذه المرحلة يمثل في حد ذاته إنجازاً لا تحققه كثير من اللاعبات.

وقالت: «أنا إنسانة إيجابية وأعتبر نفسي محظوظة. هناك لاعبات يتمنين الوصول إلى هذه النهائيات ولم ينجحن في ذلك. أنا سعيدة بالمستوى الذي وصلت إليه، لكنني أطمح دائماً إلى الأفضل، وأتمنى أن أحقق لقباً كبيراً».



الأمومة تعيد ترتيب الأولويات

وأقرت جابر بأن الأمومة أحدثت تحولاً في حياتها الشخصية، بعدما أصبحت رعاية طفلها تتصدر أولوياتها، لكنها شددت على أن ذلك لا يتعارض مع رغبتها في مواصلة مسيرتها الرياضية.

وقالت: «الشيء الوحيد الذي تغير هو أن لدي أولويات أخرى في الحياة. تعلمت الكثير، خصوصاً الصبر، وأكتشف باستمرار أشياء جديدة مع طفلي في كل مرحلة من مراحل نموه».



واعتبرت أن تجارب اللاعبات اللواتي عدن إلى المنافسات بعد الإنجاب مثل سيرينا ويليامز وفيكتوريا أزارينكا تمنحها الثقة في قدرتها على استعادة مستواها، رغم الصعوبات البدنية والنفسية التي ترافق هذه المرحلة.

وأضافت «عندما أشاهد لاعبات عدن بعد الحمل والولادة، فإن ذلك يمنحني قوة إضافية وإيماناً بأن العودة ممكنة. الأمر ليس سهلاً، لكن المرأة قوية وقادرة على تحقيق الكثير».



وأكدت أنها ترغب في أن تحمل عودتها رسالة تتجاوز النتائج والألقاب، موضحة «هذه المرة لا أريد العودة فقط بصفتي أُنس جابر لاعبة التنس، بل أيضاً أُنس جابر الأم. أريد أن أكون مصدر إلهام لابني ولكل أم ترغب في العودة إلى عملها أو ممارسة الرياضة. أريد أن أثبت أنه لا يوجد شيء مستحيل».



دبي بوابة لصناعة أبطال عرب

وفي موازاة استعداداتها للعودة إلى الملاعب، كشفت جابر عن طموحاتها لتطوير مشروعها في مجال أكاديميات التنس في دبي، بهدف اكتشاف المواهب العربية وتوفير فرص أكبر أمامها للوصول إلى المنافسات الاحترافية.



وأوضحت أن اختيار دبي جاء نتيجة الدعم الذي تحظى به الرياضة في الإمارات، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير المشاريع الرياضية والشراكات مع المؤسسات المختلفة، معتبرة أن البيئة الرياضية في دبي توفر فرصاً إضافية لتحقيق أهدافها.



وقالت: «أنا عربية، وأريد أن أفتح الأبواب أمام اللاعبين واللاعبات من جميع الدول العربية. أمنيتي أن يكون لدينا أبطال عرب في التنس، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى اختيار دبي لإطلاق المشروع».



وأضافت أن التنس العربي يحتاج إلى حضور أوسع في بطولات رابطتي المحترفين والمحترفات «إيه تي بي» و«دبليو تي إيه»، مشيرة إلى أن مشروعها يستهدف المساهمة في إعداد جيل قادر على المنافسة على أعلى المستويات.



وقالت: «أتمنى أن نشاهد مزيداً من اللاعبين واللاعبات من العالم العربي في البطولات العالمية. أريد أن أساعد على فتح الطريق أمامهم، وأن تكون لدينا أسماء عربية جديدة تنافس على الألقاب».



شراكة مع الأولمبياد الخاص

وكشفت جابر عن تعاون مع الأولمبياد الخاص، ووصفته بأنه خطوة أولى نحو مشروع أوسع يهدف إلى إتاحة ممارسة التنس أمام فئات مختلفة من المجتمع.

وقالت: «كنت أحلم شخصياً بهذا التعاون، وأردت أن أمنح الفرصة لأشخاص آخرين لممارسة الرياضة التي أحبها. الحمد لله، هذه أول خطوة مع الأولمبياد الخاص، وأتمنى أن تتطور الشراكة وتصبح أكبر، ولم لا تكون عالمية».



وأكدت أن رؤيتها لا تقتصر على إعداد لاعبين محترفين، بل تشمل توسيع قاعدة ممارسة التنس وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين للاستفادة من الرياضة.

وأعربت عن أملها في إنشاء مركز تدريب كبير يساعد على اكتشاف المواهب وتطوير قدراتها، مع توفير بيئة تسمح للأطفال والشباب بالتعرف إلى التنس وممارسة أنشطة رياضية أخرى.



15 عاماً لصناعة الأبطال

وانتقدت جابر الصعوبات المالية التي تواجه لاعبي التنس، معتبرة أن ارتفاع تكاليف التدريب والسفر والمشاركة في البطولات يمثل أحد أبرز العوائق أمام تطور المواهب، خصوصاً في الدول العربية.



وقالت: «التنس رياضة مكلفة جداً، ولا نزال نشاهد لاعبين كثيرين يعانون مالياً، ويواجهون صعوبات في توفير الأموال اللازمة لمواصلة مسيرتهم».

وأضافت أنها لا تملك صورة كاملة عن حجم الجهود التي تبذلها الاتحادات العربية والجهات المسؤولة، لكنها ترى أن استمرار معاناة اللاعبين مالياً يؤكد الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية.



وشددت على أن صناعة الأبطال تتطلب تخطيطاً طويل الأمد، مستشهدة بالتطور الذي شهدته كرة المضرب الإيطالية نتيجة العمل المتواصل على مدى سنوات.

وقالت: «عندما ننظر إلى التنس في إيطاليا، نجد أن تطوره جاء نتيجة عمل استمر 15 عاماً. أعتقد أننا بحاجة إلى العمل بالطريقة نفسها في بلداننا العربية، حتى نتمكن من صناعة الأبطال ومنحهم فرصاً أكبر».



ودعت إلى الاستثمار في إعداد المدربين العرب وتطوير منظومة اكتشاف المواهب، بدلاً من الاعتماد على نجاحات فردية يصعب تكرارها.

وأضافت «لماذا لا يكون لدينا المزيد من المدربين العرب؟ نحتاج إلى منحهم الفرص وتشجيعهم، لأن تطوير التنس لا يتعلق باللاعبين وحدهم، بل بمنظومة كاملة تعمل لسنوات».



وترى جابر أن تطوير التنس العربي يتطلب توفير مسارات واضحة أمام المواهب منذ المراحل الأولى، تجمع بين التدريب الجيد والدعم المالي والمشاركة المنتظمة في البطولات الدولية.

وأكدت أن طموحها يتمثل في الجمع بين استعادة مكانتها في الملاعب والمساهمة في إعداد جيل جديد من اللاعبين العرب، معتبرة أن تجربتها الشخصية يمكن أن تفتح الطريق أمام مواهب أخرى.



وقالت: «أريد أن أحقق أحلامي في الملاعب، وأن أساعد في الوقت نفسه على ظهور أبطال من العالم العربي. أتمنى أن نرى المزيد من اللاعبين العرب في أعلى المستويات، وأن نثبت أننا قادرون على المنافسة عالمياً».