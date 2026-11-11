معاذ وائل يضمن ميدالية للإمارات في أولمبياد «داكار 2026» للشباب

ضمن معاذ وائل، لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، ميدالية جديدة للدولة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 70 كجم، إثر فوزه على الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي.

ويخوض معاذ مواجهة نصف النهائي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء أمام منافسه الإنجليزي، سعياً إلى بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية، بعدما ضمن البرونزية على الأقل، وفق نظام البطولة الذي يمنح الخاسرين في نصف النهائي ميدالية برونزية.

ورفع تأهل معاذ وائل رصيد الإمارات المضمون إلى خمس ميداليات في الدورة، بعد ذهبية ريان ملحان في الريشة الطائرة، وذهبية سعيد عمر في سباق 400 متر، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، وبرونزية عائشة محمد في سباق 400 متر.

وفي منافسات القوس والسهم، ودّع ثنائي منتخب الإمارات خليفة الكعبي وهدى آل علي منافسات الفرق المختلطة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-5، في مواجهة امتدت حتى السهم الأخير.

وسجل خليفة الكعبي رقماً قياسياً إماراتياً وشخصياً جديداً في الجولة الترتيبية لمسابقة القوس الأولمبي لمسافة 60 متراً لفئة تحت 18 عاماً، بعدما جمع 677 نقطة، متجاوزاً رقمه السابق البالغ 673 نقطة.

كما حسّنت هدى آل علي رقمها الشخصي إلى 631 نقطة، مقارنة برقمها السابق البالغ 606 نقاط، فيما بلغ اللاعبان دور الـ16 في المنافسات الفردية.

وفي منافسات الدراجات الهوائية، أنهى سلطان الحمادي سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 8.5 كيلومترات في المركز الثالث والثلاثين، مسجلاً زمناً قدره 11 دقيقة و58.76 ثانية.

وأكد خليفة الكعبي أن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن تسجيل رقم قياسي إماراتي جديد وبلوغ دور الـ16 يمنحانه دافعاً لمواصلة تطوير مستواه.

وأعرب الكعبي عن طموحه في المنافسة على الميداليات خلال الاستحقاقات المقبلة، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «بريزبن 2032»، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية.