محمد بن سلطان بن خليفة يعتمد عودة أبوظبي إلى بطولة العالم لـ«الإكس كات»

اعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، قرار عودة فريق أبوظبي إلى منافسات بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، اعتباراً من جولة الفجيرة المقررة في ديسمبر المقبل.

وتأتي عودة الفريق في إطار تعزيز حضور أبوظبي في البطولات البحرية العالمية، وتوسيع مشاركاته الدولية، والاستفادة من خبراته وإنجازاته السابقة في سباقات الزوارق السريعة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن عودة فريق أبوظبي إلى البطولة تأتي امتداداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف مواصلة المنافسة على الألقاب العالمية، وتعزيز حضور أبوظبي في البطولات البحرية الدولية.

ويمتلك فريق أبوظبي سجلاً متميزاً في بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، بعدما توج باللقب عام 2018، وحل وصيفاً في نسختي 2019 و2021، ليعود إلى المنافسات بطموح الوصول إلى المراكز الأولى.