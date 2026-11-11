4 ميداليات للإمارات في البطولة العربية للجولف بالدوحة

اختتم منتخبا الإمارات للجولف للرجال والسيدات مشاركتهما في البطولة العربية الخامسة والأربعين للرجال والسابعة عشرة للسيدات، التي استضافها نادي الدوحة للجولف، بحصد أربع ميداليات، بواقع ثلاث فضيات وبرونزية، بمشاركة لاعبين ولاعبات من 14 دولة عربية.

وجاءت الميداليات الإماراتية عبر فضيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات، وفضية انتصار الريش في فردي السيدات، وبرونزية سام مولاني في فردي الرجال.

وأحرز منتخب الرجال فضية الفرق بعدما حل ثانياً بمجموع 869 ضربة، خلف المنتخب المغربي المتوج بالذهبية برصيد 863 ضربة، فيما جاء المنتخب القطري ثالثاً بمجموع 885 ضربة.

وفي منافسات السيدات، نال منتخب الإمارات فضية الفرق بمجموع 433 ضربة، خلف المنتخب المغربي الذي توج بالذهبية برصيد 425 ضربة، فيما أحرز المنتخب التونسي البرونزية بمجموع 485 ضربة.

وعلى مستوى الفردي، توجت انتصار الريش بفضية السيدات بعدما أنهت المنافسات بمجموع 215 ضربة، قبل أن تحسم الحفر الفاصلة اللقب لمصلحة المغربية ماريا حروش، فيما نالت المغربية ريم إمني الميدالية البرونزية.

وفي فردي الرجال، أحرز سام مولاني البرونزية بمجموع 285 ضربة، خلف المغربي رضا الحلي صاحب الذهبية برصيد 278 ضربة، والقطري صالح الكعبي صاحب الفضية بمجموع 284 ضربة، فيما حل جوناثان سيلفراج رابعاً، ومحمد سكيك تاسعاً.

وشهد حفل الختام والتتويج سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى قطر، واللواء طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وحمد عبدالله المانع، رئيس الاتحاد القطري للجولف، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد العربي للجولف ورؤساء الوفود.

وأكد الهاشمي أن حصيلة المنتخبين أظهرت قوة المنافسة في البطولة، مشيراً إلى أن الطموح كان تحقيق الميداليات الذهبية، وأن الاتحاد سيعمل على الاستفادة من نتائج المشاركة لتعزيز الإعداد الفني والذهني للاعبين واللاعبات، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للجولف المنتخب المغربي على التتويج، مشيداً بالتنظيم الذي قدمه الاتحاد القطري للجولف واللجان المنظمة.