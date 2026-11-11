«لوسيل» يتصدر منافسات «التلواح» في مهرجان سباق دلما التاريخي

تصدر الصقر «لوسيل»، لسعيد هزيم حمد، منافسات الصيد بالصقور لفئة «التلواح»، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين، أمس الثلاثاء، بدعم من مجموعة «سِرح»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي.

وحل الصقر «مزيون»، لراشد بخيت محمد القبيسي، في المركز الثاني، فيما جاء الصقر «حشيم»، لسعيد حمد سعيد المزروعي، في المركز الثالث.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن تنظيم منافسات «التلواح» يأتي في إطار الاهتمام بالرياضات التراثية، والمحافظة على الموروث الوطني وإحياء فعالياته، وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة به، بما يتوافق مع أهداف النادي في نشر الوعي بالرياضات التراثية.

وأشاد النادي بالمشاركة الكبيرة من مختلف الفئات العمرية في المنافسات، والاهتمام الذي حظيت به الفعاليات من متابعي المهرجان.