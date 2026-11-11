«الأولمبياد الخاص» وأكاديمية أنس جابر يتعاونان لتعزيز رياضة التنس الدامجة (فيديو)

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية أنس جابر للتنس مذكرة تفاهم لتعزيز دمج أصحاب الهمم في رياضة التنس، وتوسيع فرص مشاركتهم وتطوير مهاراتهم، من خلال التعاون في المجالات الرياضية والتدريبية وتنفيذ مبادرات مجتمعية مشتركة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر أكاديمية أنس جابر للتنس بكليات التقنية العليا في المدينة الأكاديمية بدبي، بحضور طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ونجمة التنس العالمية أنس جابر، إلى جانب ممثلين عن الجانبين.

أربعة مجالات للتعاون

تركز مذكرة التفاهم على أربعة مجالات رئيسية، تشمل تعزيز دمج أصحاب الهمم في رياضة التنس، وتدريب المدربين وفرق العمل على فهم الإعاقات الذهنية والنمائية وأساليب التعامل مع اللاعبين، والتعريف بمفهوم الرياضات الموحدة.

كما تتضمن التعاون في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير فرص التدريب المستمر، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي، والاستفادة من مشاركة أنس جابر في تشجيع المزيد من أصحاب الهمم على ممارسة التنس.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أهمية التعاون مع أكاديمية أنس جابر للتنس، بما يسهم في تعزيز حضور اللعبة ضمن أنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتها.

وقال: «يسعدنا التعاون مع أكاديمية أنس جابر للتنس، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز حضور رياضة التنس في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها. ونؤمن بأهمية بناء الشراكات مع الأكاديميات والمؤسسات الرياضية المتخصصة، والاستفادة من خبراتها في توفير بيئات رياضية دامجة تتيح لأصحاب الهمم تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم».

وأضاف: «نتطلع إلى أن تؤسس هذه الشراكة لتعاون مستمر يقوم على تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة التي تلبي احتياجات لاعبينا وتفتح أمامهم فرصاً جديدة. كما نعتز بمشاركة نجمة التنس العالمية أنس جابر في دعم هذه الجهود، وما تمثله من مصدر إلهام للاعبين، ودور مهم في تعزيز الوعي المجتمعي بقدرات أصحاب الهمم وأهمية دمجهم في الأنشطة الرياضية».

من جانبه، أكد كريم كمون، مدير أكاديمية أنس جابر للتنس، أن الشراكة تنطلق من الإيمان بحق جميع اللاعبين في الحصول على فرص متكافئة لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم.

وقال: «نعتز بهذه الشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تنطلق من إيماننا بأن رياضة التنس يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن لكل لاعب الحق في الحصول على الفرص التي تساعده على اكتشاف قدراته وتنمية مهاراته. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الأولمبياد الخاص الإماراتي في تطوير معارف مدربينا وفرق العمل، وتعزيز قدرتهم على تقديم تجربة تدريبية تراعي احتياجات اللاعبين من أصحاب الهمم وتدعم مشاركتهم».

وأضاف: «نؤمن بأن الرياضة وسيلة مهمة للتقريب بين أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بالنفس، ونتطلع إلى الاستفادة من حضور أنس جابر وخبرتها الرياضية في تشجيع المزيد من أصحاب الهمم على ممارسة التنس، وإلهام الأجيال الجديدة من اللاعبين. كما نطمح إلى أن تسهم مبادراتنا المشتركة في نشر ثقافة الدمج، وإبراز قدرات اللاعبين وإنجازاتهم داخل الملاعب وخارجها».

إنجازات عالمية

وتأتي الشراكة امتداداً لإنجازات لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضة التنس، بعدما حصدوا ثلاث ميداليات خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في برلين عام 2023.

وشهد توقيع المذكرة حضور لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاري ليهمكول، الحاصلة على الميداليتين الفضية والبرونزية في منافسات التنس خلال ألعاب برلين 2023، والمتوجة بالميدالية الذهبية في فردي السيدات ضمن بطولة العالم لمتلازمة داون 2026، التي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا.

وقالت ليهمكول: «أنا سعيدة بتواجدي اليوم، وأرى أن إتاحة المزيد من الفرص لممارسة التنس والتدرب مع مدربين متخصصين ستساعدنا على تطوير مهاراتنا وتحقيق أهدافنا الرياضية. رياضة التنس تمنحنا فرصة لإظهار قدراتنا، واكتساب الثقة بالنفس، والاستمتاع بالتحدي والمنافسة. وأتطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة الفرصة لمزيد من اللاعبين لتجربة هذه الرياضة واكتشاف ما يمكنهم تحقيقه».

ورشة تدريبية

وشهدت الفعالية تنظيم ورشة تدريبية متخصصة باللغة الإنجليزية، قدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي لمدربي الأكاديمية وفريق عملها، تناولت رسالة الأولمبياد الخاص وأهدافه، والتعريف بالإعاقات الذهنية والنمائية، وأساليب التواصل الفعال مع أصحاب الهمم، إلى جانب مفهوم الرياضات الموحدة ودورها في تعزيز الدمج من خلال مشاركة اللاعبين مع أقرانهم في فرق رياضية موحدة.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية ومناقشات لحالات تطبيقية، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التواصل مع اللاعبين من مختلف القدرات، ومساعدتهم على تكييف أساليب التدريب بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير بيئة رياضية آمنة وداعمة تشجعهم على المشاركة وتنمية قدراتهم.

وتندرج الشراكة ضمن جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لتوسيع مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، وإتاحة فرص جديدة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع.