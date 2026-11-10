لويس هاميلتون يتابع من رفح المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة



زار النجم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات «فورمولا 1» سبع مرات، أمس، معبر رفح في مصر، لمتابعة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وسبق أن دعا هاميلتون إلى السلام في المنطقة، وعبر عن مواقفه الإنسانية تجاه الصراعات الدائرة.

كما نشر النجم البريطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات حول الأطفال الذين قُتلوا وسط الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، بخلاف حديثه عن صراعات سياسية أخرى.



ورغم توقف العمليات الكبرى بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 2025، فإن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة محدود للغاية، وأقل من الحد الأدنى المتفق عليه بواقع 600 شاحنة يومياً.



وفي زيارته اليوم، أجرى هاميلتون جولة في معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ثم زار المستودعات اللوجستية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، المسؤول عن تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.



وقال هاميلتون باللغة العربية «السلام عليكم» للعاملين في مجال الإغاثة بمعبر رفح، كما صافح عدداً من العمال والمسؤولين وتبادل معهم أحاديث قصيرة.

من جانبه، قال خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن زيارة هاميلتون هدفها إطلاعه على جهود مصر في إرسال المساعدات إلى غزة، وقام هاميلتون بزيارته إلى قطاع غزة بعد خوض السباق رقم 400 في مسيرته، الأحد الماضي، بالتنافس في سباق جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاجوس.



ويعد هاميلتون أول سائق من ذوي البشرة السمراء يشارك في سباقات الفورمولا 1، وبدأ مسيرته مع فريق مكلارين في 2007، وأصبح ثاني سائق خوض 400 سباق بعد زميله السابق في الفريق فرناندو ألونسو، الذي وصل لهذا الإنجاز في عام 2024.