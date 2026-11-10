محمد بن سليم يؤكد إقامة سباقي قطر وأبوظبي في ختام موسم الفورمولا 1

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» أن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 سوف تختتم هذا العام بإقامة سباقي جائزة قطر الكبرى وجائزة أبوظبي الكبرى، وفقاً لما هو مقرر.

وكتب بن سليم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «نحن مستعدون لقطر وأبوظبي».

ومن المقرر إقامة الجولتين الأخيرتين من الموسم في قطر يوم 29 نوفمبر الجاري، فيما تقام الجولة الختامية والأخيرة في أبوظبي على حلبة مرسى ياس 6 ديسمبر المقبل.

وأضاف: «نحن على أتم الاستعداد وملتزمون بتقديم سباقين استثنائيين، وخاتمة رائعة لبطولة العالم للفورمولا واحد».

وتابع: «نتطلع إلى الترحيب بالسائقين والفرق والجماهير في حلبتين أيقونيتين لنهاية لا تُنسى للموسم».

وحسم سائق مرسيدس الإيطالي الشاب، كيمي أنتونيلي، لقب بطولة العالم للسائقين، فيما توج فريقه بلقب بطولة الصانعين في نهاية الأسبوع الماضي في ساو باولو بالبرازيل