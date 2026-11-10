انطلاقة قوية لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل»

انطلقت، اليوم الثلاثاء، منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستضيفها مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل العالميين، وسط منافسات قوية في الدور الأول للرجال والسيدات.

وحفلت انطلاقة البطولة بالإثارة والندية، مع إقامة مواجهات دور الـ64 للرجال ودور الـ32 للسيدات، إذ نجحت عدة ثنائيات في حجز بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، فيما امتدت بعض المباريات إلى ثلاث مجموعات، في مؤشر على قوة المنافسة وتقارب المستويات بين المشاركين.



نتائج الرجال

وفي منافسات الرجال، تأهل الثنائي الإسباني خافي غونزاليس وخافي رويز بعد الفوز على داني غالا والإيطالي إميليو ينسن سيرفنت بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-4 و6-4.



كما حجز الإسبانيان تيو زاباتا وألفارو نارانخو مارتينيز مكانهما في الدور المقبل، عقب تفوقهما على مواطنيهما خافي لوبيز غارسيا وألفارو روبيو بنتيجة 6-1 و6-2، بينما حقق الثنائي فيديريكو أباتي وفاكوندو دال بيانكو الفوز على راميرو بيريرا ودانييلي بيرينو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 7-6 و6-4.



وفي مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات، تغلب الإيطالي فلافيو دومينغيز والإسباني إينيغو ساغر على الإسباني فيديريكو تيريس والباراغوياني مارتين غونزاليس بنتيجة 4-6 و7-6 و6-4.



وتمكن الإسبانيان مانويل كاستانيو وبابلو هيرنانديز ألفاريز من تجاوز الثنائي البرتغالي المكون من ميغيل ونونو ديوس، بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6، كما تأهل الثنائي المكون من الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بعد فوزه على الإسباني خافي مويا والفرنسي توماس ليغ بنتيجة 7-5 و5-7 و6-4.



وحقق الإسبانيان خافي مارتينيز ولويس كيسادا الفوز على البلجيكي كليمان جينز والفرنسي ديلان غيشار بنتيجة 6-3 و6-4، فيما تجاوز الإسبانيان مانويل أراغون هيريرا وأليخاندرو روغلان بونس الثنائي المكون من التشيلي خافيير فالديس والأرجنتيني راميرو نونيز بنتيجة 6-7 و6-4 و7-6.



منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، تأهلت الإسبانيتان لورينا روفو أورتيز وفيكتوريا إغليسياس بعد فوزهما على الإسبانية أليخاندرا سالازار والأرجنتينية أرانثازو أولريتش بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2، في واحدة من أبرز مواجهات اليوم.



كما نجحت الإسبانية مارتا أريانو نافارو والألمانية فيكتوريا كورز في التغلب على الإسبانية ماريا جاكسون والأرجنتينية مارتينا فيغا بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-1، بينما تأهلت الإسبانيتان جوليا كاستيو لوبيز ومارتا رودريغيز أباخو بعد مباراة قوية أمام مواطنتيهما لوسيا غوميز وأندريا مارتينيز، انتهت بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1.



وفي مواجهة أخرى، حققت الأرجنتينية مارتينا فاسيو غويينيتشي والإسبانية فيرونيكا فيرسيدا الفوز على الفرنسية أليكس كولومبون وشريكتها كسينيا شريفوفا بنتيجة 6-2 و7-5، كما حجزت الإسبانيتان ألبا لوبيز مورال وكارلا فاسيو غويينيتشي مكانهما في الدور المقبل، بعد الفوز على مواطنتيهما مارتا كاباروس مالدونادو وأندريا بيريز أورتيز بنتيجة 7-5 و6-3.



مواجهات مرتقبة

وتتواصل منافسات البطولة غداً، بإقامة المزيد من مباريات الأدوار الرئيسية، وسط ترقب لدخول أبرز الثنائيات المصنفة عالمياً إلى المنافسات، في ظل مشاركة مجموعة من نخبة نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم أرتورو كويلو وأغوستين تابيا وأليخاندرو غالان وفيديريكو تشينغوتو وخوان ليبرون، إلى جانب نخبة من أبرز لاعبات العالم.



وتواصل بطولة «إعمار دبي بريميير بادل» في نسختها الثالثة ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المحطات الدولية لرياضة البادل، مستفيدة من التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة في دولة الإمارات، والحضور المتنامي لدبي على خريطة استضافة البطولات الرياضية العالمية.