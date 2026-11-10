بطول 1931 كيلومتراً.. مسار استثنائي لرالي أبوظبي الصحراوي

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن مسار النسخة الـ35 من الرالي، ويمتد لمسافة 1931 كيلومتراً عبر إمارة أبوظبي.

ويقام رالي أبوظبي الصحراوي خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي الراليات الصحراوية في العالم، وينطلق من مدينة العين وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي، قبل العودة مجدداً إلى نقطة الانطلاق، في واحدة من أكثر الرحلات طموحاً في تاريخ الرالي.

ويتضمن مسار الرالي 1,326 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، ليشكل الجولة الختامية لبطولتي العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية لعام 2026، حيث تُحسم الألقاب العالمية خلال خمسة أيام من المنافسات.

وقال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: «ارتبط رالي أبوظبي الصحراوي بمنطقة الظفرة ارتباطاً وثيقاً على مدى عقود، ويمنحنا تطوره المستمر فرصاً جديدة لتعريف العالم بما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وتراثية استثنائية».

وأضاف المنصوري: «يمتد مسار الرالي هذا العام غرباً وصولاً إلى السلع، ليأخذ نخبة المتسابقين الدوليين إلى مناطق تحمل أهمية ثقافية وتاريخية عميقة لأهالي الظفرة، وتعكس جانباً أصيلاً من هوية المنطقة وإرثها الحضاري».

من جهته، قال خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «رغم مرور 35 نسخة على انطلاق رالي أبوظبي الصحراوي، فإنه يواصل اكتشاف مناطق جديدة وابتكار تحديات مختلفة تختبر قدرات نخبة المتسابقين العالميين».

وأضاف: «حرصنا هذا العام على تصميم مسار يشكل رحلة متكاملة عبر إمارة أبوظبي، تبدأ من مدينة العين، وتعبر منطقة الظفرة وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي، قبل العودة عبر مدينة زايد وليوا، واختتام المنافسات مجدداً في العين».

وتابع: «ما يميز نسخة هذا العام من الناحية الرياضية هو التنوع المستمر في طبيعة التحديات التي يواجهها المتسابقون، بدءاً من الكثبان الرملية الشاهقة التي اشتهر بها الرالي، مروراً بالمسارات الأسرع والتضاريس الصخرية والأسطح الصلبة، وصولاً إلى المقاطع التي تتطلب مهارات استثنائية في الملاحة وتحديد الاتجاهات. كما تمنح المرحلة الخاصة الممتدة لمسافة 330 كيلومتراً إلى السلع، إلى جانب مخيم الماراثون المطل على البحر، المنافسات أبعاداً جديدة وتحديات مختلفة».

وأضاف: «يحمل مرور الرالي عبر مناطق ذات تاريخ عريق أهمية خاصة، فشجرة الغاف التاريخية تذكرنا بأن أبناء هذه المنطقة اعتادوا عبور الصحراء منذ أجيال، مستعينين بمعرفتهم الدقيقة بالتضاريس وقدرتهم على تحديد المسارات والتعامل مع بيئة طبيعية تتطلب الكثير من الحذر والاحترام، وهي قيم لا تزال حاضرة في رياضة الراليات الصحراوية، رغم اختلاف العصر والأهداف».

وشهدت النسخ الأخيرة توسع مسارات الرالي لتشمل مناطق الظنّة ومزيرعة والعين، فيما يشكل إدراج السلع ضمن مسار نسخة 2026 خطوة إضافية باتجاه الغرب، لتقديم رحلة متكاملة عبر إمارة أبوظبي، بمسافات وتضاريس متنوعة تتناسب مع مكانة الحدث بوصفه الجولة الختامية لبطولتي العالم للمرة الأولى.