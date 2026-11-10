«دبي للصحافة» يطلق النسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»



أعلن نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إطلاق النسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، الهادف إلى تمكين المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها في إنتاج المحتوى الرياضي، من خلال برنامج تدريبي متخصص يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب تطورات الإعلام الرقمي ويعزز حضور المحتوى الرياضي المتخصص على المنصات الرقمية.



ويشارك في البرنامج 30 متدرباً، ضمن مسار تدريبي يمتد على مدار 10 أيام، ويتضمن أكثر من 40 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية وتغطيات حية للأحداث الرياضية في دبي، تتيح للمشاركين تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة عملية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمؤسسات المتخصصة في مجالات الإعلام والإنتاج الرقمي.



وتأتي النسخة الرياضية استكمالاً لجهود نادي دبي للصحافة في توسيع نطاق برنامج «صُنّاع محتوى دبي» ليشمل مجالات تخصصية ترتبط بالقطاعات الحيوية في الإمارة، بما يسهم في إعداد كفاءات إعلامية قادرة على إنتاج محتوى نوعي وموثوق يبرز إنجازات دبي وقصص نجاحها.



من جهته، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن التعاون مع نادي دبي للصحافة لإطلاق النسخة الرياضية من البرنامج يجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية لرفد القطاع الرياضي بكفاءات إعلامية شابة تمتلك أدوات العصر الرقمي، وتواكب الحراك الرياضي المتنامي في دبي.



وقال: «يشهد القطاع الرياضي في دبي نمواً متسارعاً وزخماً مستمراً من البطولات والفعاليات الدولية والمجتمعية، ما يتطلب إعلاماً رقمياً محترفاً ومبدعاً يواكب هذا التطور، وينقل تفاصيله وقصص نجاحه إلى الجمهور المحلي والعالمي بلغة العصر، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، نحرص على تمكين المواهب الوطنية الشابة، وإتاحة الفرصة لها للتدريب الميداني المباشر في الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها دبي، لبناء جيل جديد من صناع المحتوى الرياضي القادرين على تقديم محتوى احترافي يعكس مكانة دبي وجهة رياضية عالمية».



من جهتها، قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إن النسخة الرياضية من البرنامج تهدف إلى تطوير قدرات المواهب الإعلامية الإماراتية وتمكينها من إنتاج محتوى رقمي جاذب يسلط الضوء على المشهد الرياضي الحيوي في دبي، ويعزز مكانتها وجهة رياضية عالمية.



وأضافت أن البرنامج يجمع بين التدريب النظري والتغطية الميدانية للفعاليات الرياضية في دبي، مؤكدة حرص النادي على مواصلة دعم المشاركين من خلال مبادراته وشراكاته الإعلامية.



ويركز المسار التدريبي على مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي، بدءاً من الكتابة والسرد القصصي، مروراً بالتصوير والمونتاج، وصولاً إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات، بما يمكّن المشاركين من تطوير محتوى رياضي يواكب متطلبات المنصات الرقمية الحديثة.



وتتميز النسخة الرياضية بجلسات متخصصة تتناول الوعي القانوني لصُنّاع المحتوى، إلى جانب إعادة توجيه ورش المنصات الرقمية والإنتاج نحو خصوصية التغطيات الرياضية ومتطلباتها.



كما تتضمن النسخة الجديدة تطبيقات ميدانية تتيح للمشاركين اكتساب خبرة مباشرة في التغطيات الرياضية، حيث سيقوم المشاركون بتغطية فعالية «دبي رن» يوم 22 نوفمبر، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في التعامل مع الأحداث الرياضية وإنتاج المحتوى من مواقع الفعاليات.



ويُختتم البرنامج بمشروع تطبيقي يتيح للمشاركين توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير محتوى رياضي متخصص، على أن تُعرض المشاريع أمام لجنة من نادي دبي للصحافة ومجلس دبي الرياضي، لتقييم مخرجات التعلم ومدى قدرة المشاركين على تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية.



ويأتي إطلاق النسخة الرياضية امتداداً للجهود المشتركة بين نادي دبي للصحافة وشركائه الاستراتيجيين لتطوير برامج تدريبية متخصصة تدعم المواهب الوطنية، وتسهم في رفد الفضاء الرقمي بمحتوى متخصص ونوعي ومسؤول، يبرز تنوع القطاعات الحيوية في دبي وإنجازاتها، وينقل قصصها الملهمة إلى الجمهور محلياً وعالمياً.