«فيبا»: دبي وجهة جديدة على روزنامة السلسلة العالمية لكرة السلة 3×3

أكد الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» أن استضافة دبي إحدى جولات السلسلة العالمية لكرة السلة الثلاثية «3×3» للمرة الأولى أضافت وجهة جديدة إلى روزنامة المنافسات الدولية، في إطار شراكة تمتد ثلاث سنوات، تتيح تنظيم جولات من البطولة في الإمارة حتى عام 2028، بما يفتح المجال لتحقيق مزيد من النجاحات في الدورتين المقبلتين.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة السلة في تقرير نشره على موقعه الرسمي أن المنافسات التي أقيمت في «فيستيفال باي» بمدينة دبي فستيفال سيتي جمعت بين كرة السلة والأنشطة الترفيهية والمجتمعية، بما شمل الموسيقى وثقافة الشارع والفعاليات الجماهيرية، في تجربة استهدفت توسيع نطاق التفاعل مع اللعبة وتعزيز حضورها خارج إطار المنافسات.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة توجهه لإعداد برنامج لتكوين وتأهيل منتخب وطني لكرة السلة الثلاثية 3×3، بهدف تعزيز فرص مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2032.

وقال سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، إن استضافة دبي الجولة العالمية للمرة الأولى تمثل مصدر فخر واعتزاز، في ظل الانتشار المتزايد الذي تشهده اللعبة عالمياً، ودورها في استقطاب اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى المجتمع.

وأضاف أن منافسات كرة السلة الثلاثية تتيح فرصاً أوسع أمام اللاعبين لإبراز قدراتهم ومهاراتهم، بما في ذلك الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى منتخبات كرة السلة التقليدية «5×5»، لافتاً إلى أن طبيعة اللعبة وقواعدها المختلفة تفتح المجال أمام شريحة أكبر للمشاركة والتنافس.