رئيس اتحاد ألعاب القوى: فضية أروى علي محطة تاريخية للرياضة الإماراتية

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الميدالية الفضية التاريخية التي أحرزتها عداءة المنتخب الوطني أروى علي في سباق 100 متر، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، تعد إنجازاً استثنائياً للرياضة الإماراتية، كونها أول ميدالية نسائية في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، وأول ميدالية لألعاب القوى الإماراتية في هذا المحفل، وثاني ميدالية لوفد الإمارات في الدورة.

ورفع المر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد تطور الرياضة الإماراتية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة المرأة للمنافسة على أعلى المستويات الدولية.

وقال إن الإنجاز يحمل قيمة تاريخية مضاعفة، إذ إنه يمثل أول ميدالية لألعاب القوى الإماراتية في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، كما يسجل أول حضور للمرأة الإماراتية على منصات التتويج في تاريخ مشاركات الدولة بهذه الدورات، ويؤكد قدرة بنات الإمارات على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل العالمية.

وأضاف أن ما حققته أروى علي جاء ثمرة استراتيجية مستدامة وعمل مؤسسي متواصل يرتكز على اكتشاف المواهب وصقلها وإعداد الأبطال، مشيراً إلى أن انتقالها من التتويج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين عام 2025 إلى فضية أولمبياد الشباب في داكار 2026 يعكس نجاح برامج الإعداد والتأهيل ويعزز الثقة بمواصلة تحقيق الإنجازات.

وشدد على أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لتعزيز الاستثمار في ألعاب القوى النسائية، وتوسيع قاعدة اللاعبات الواعدات، وتطوير برامج الإعداد، بما يسهم في استدامة النتائج وإعداد أجيال قادرة على المنافسة قارياً وعالمياً وأولمبياً.

وحققت أروى علي الميدالية الفضية بعدما سجلت زمناً قدره 11.41 ثانية، لتصبح أول رياضية إماراتية تتوج بميدالية في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، وأول لاعبة ألعاب قوى إماراتية تحرز ميدالية في هذا الحدث، لترفع رصيد الإمارات في الدورة إلى ميداليتين بواقع ذهبية وفضية.

من ناحية أخرى، أكد سلطان الحمادي، لاعب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، أن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية وفرصة لاكتساب الخبرات الدولية، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نتيجة مميزة في سباق الفردي ضد الساعة.

وأوضح أن استعداداته ركزت على تطوير الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، إلى جانب تحسين الأداء في سباقات الصعود والسرعات النهائية والفردي ضد الساعة، مشيراً إلى أنه أنهى سباق الفردي العام لمسافة 76.5 كيلومتراً، وأنه يتطلع إلى تقديم أفضل مستوى في المنافسات المقبلة.

من جانب آخر، أنهت هدى آل علي، لاعبة منتخب الإمارات للقوس والسهم، مشاركتها في منافسات الفردي عند دور الـ16 بعد خسارتها أمام التركية دنيا يني حيات، فيما نجحت خلال البطولة في تحسين رقمها الشخصي إلى 631 نقطة، واكتسبت خبرات أولمبية مهمة.