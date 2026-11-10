المغربي نسيم أدولان.. بطل على بساط الجوجيتسو وسند للأطفال في فرنسا

يحمل لاعب الجوجيتسو المغربي نسيم أدولان إلى مشاركته الأولى في النسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قصة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ يكرس جانباً كبيراً من حياته لرعاية أطفال يواجهون ظروفاً أسرية صعبة في فرنسا، مستلهماً من الجوجيتسو قيماً يسعى إلى نقلها إليهم ومساعدتهم على بناء الثقة بأنفسهم.



ويرى أدولان، البالغ من العمر 22 عاماً والمقيم في فرنسا، والذي يشارك في منافسات الهواة للرجال لفئة الحزام الأزرق وزن 85 كجم، أن النجاح في هذه الرياضة لا يقاس فقط بما يتحقق على بساط المنافسات، وإنما أيضاً بالأثر الذي يمكن أن تتركه في حياة الآخرين.



وقال أدولان متحدثاً عن الدور الذي يقوم به داخل مركز يستقبل أطفالاً لا تسمح ظروفهم الأسرية بالعيش مع عائلاتهم أو يواجهون أوضاعاً اجتماعية معقدة: «أريدهم أن يشعروا بأن هذا المكان بيتهم، وأنني هنا من أجلهم»، مؤكداً أن يسعى لأن يكون مصدر استقرار وطمأنينة، فيشاركهم تفاصيل يومهم، ويساعدهم في واجباتهم المدرسية، وينظم أنشطتهم، ويهيئهم للذهاب إلى المدرسة، محاولاً أن يوفر لهم بيئة يشعرون فيها بالأمان والانتماء.



وأضاف: «أعمل مع أطفال يمرون بظروف معقدة، ولا أريدهم أن يشعروا بأنهم مختلفون عن الآخرين».

ورغم المسؤولية التي يتحملها، يواصل أدولان دراسته وتدريباته الرياضية خلال النهار، قبل أن يتوجه مساءً إلى المركز لرعاية الأطفال، وكثيراً ما يقضي ليلته هناك، ثم يعود مع ساعات الصباح الأولى إلى تدريباته، في برنامج يومي يجمع بين الالتزام الرياضي والعمل الإنساني.



ولم يكن يتوقع أدولان أن تصبح الجوجيتسو جزءاً أساسياً من حياته، فقد بدأت رحلته معها عندما شاهد، أثناء دراسته في إحدى المدارس الرياضية بفرنسا، زميلاً يحمل الحزام الأزرق يتمكن من إخضاع مدرب للجودو مرتين، فأثار ذلك فضوله، ودفعه إلى تجربة هذه الرياضة بناءً على دعوة من أحد أصدقائه.



وسرعان ما اكتشف أن الجوجيتسو لا تعلم المهارات الفنية فقط، بل تغرس أيضاً قيماً مثل الانضباط والاحترام وضبط النفس، وهي المبادئ التي وجد أنها قادرة على مساعدة الأطفال الذين يرعاهم، خصوصاً أولئك الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الغضب والإحباط نتيجة الظروف التي يعيشونها.



وأكد أدولان أنه يحاول أن ينقل لهؤلاء الأطفال جميع القيم التي تعلمها من الجوجيتسو، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم من خلال النشاط البدني بدلاً من العنف أو الشجار، مستفيداً من الدروس التي اكتسبها داخل قاعات التدريب.



وأشار إلى أنه يتطلع إلى مواصلة تطوير مستواه الرياضي بعد مشاركته الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بالتوازي مع استمراره في رعاية الأطفال الذين أصبحوا جزءاً مهماً من حياته، مؤمناً بأن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة لبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.



وبينما يبحث على بساط المنافسات عن الفوز في كل نزال، يواصل خارجه معركة مختلفة، عنوانها منح أطفال يواجهون ظروفاً صعبة فرصة جديدة للنمو واكتشاف قدراتهم، مستعيناً بالقيم التي تعلمها من الجوجيتسو قبل أي شيء آخر.